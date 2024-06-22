Драйзайтль о 3-3 в финале после 0-3: «Горжусь тем, что мы дали себе этот шанс. Седьмая игра будет самой тяжелой, никакой легкой прогулки»

Леон Драйзайтль высказался о том, что финал Кубка Стэнли дошел до 7-го матча.

«Эдмонтон» выиграли у «Флориды» трижды подряд после 0-3 в финальной серии Кубка Стэнли (8:1, 5:3 и 5:1 в четвертом, пятом и шестом матчах соответственно).

«Чертовски интересная история. Но мы играем ради победы, и седьмая игра будет для нас самой тяжелой. Я горжусь тем, что мы дали себе этот шанс. Вот о чем речь.

Разумеется, никакой легкой прогулки не будет. Предстоит самая сложная игра во всей серии. Мы знаем об этом. Но очень гордимся тем, что дошли до нее», – сказал форвард «Ойлерс».

Седьмая игра пройдет в Санрайзе 24 июня (начало по московскому времени – 25 июня в 03:00).

💥 «Эдмонтон» с 0-3 вытащил финал Кубка Стэнли. Будет 7-й матч!