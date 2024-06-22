Драйзайтль о 3-3 в финале после 0-3: «Горжусь тем, что мы дали себе этот шанс. Седьмая игра будет самой тяжелой, никакой легкой прогулки»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Леон Драйзайтль Хоккей

Леон Драйзайтль высказался о том, что финал Кубка Стэнли дошел до 7-го матча.

«Эдмонтон» выиграли у «Флориды» трижды подряд после 0-3 в финальной серии Кубка Стэнли (8:1, 5:3 и 5:1 в четвертом, пятом и шестом матчах соответственно). 

«Чертовски интересная история. Но мы играем ради победы, и седьмая игра будет для нас самой тяжелой. Я горжусь тем, что мы дали себе этот шанс. Вот о чем речь.

Разумеется, никакой легкой прогулки не будет. Предстоит самая сложная игра во всей серии. Мы знаем об этом. Но очень гордимся тем, что дошли до нее», – сказал форвард «Ойлерс». 

Седьмая игра пройдет в Санрайзе 24 июня (начало по московскому времени – 25 июня в 03:00).

💥 «Эдмонтон» с 0-3 вытащил финал Кубка Стэнли. Будет 7-й матч!

Опрос

Ну а теперь-то – кто возьмет Кубок Стэнли?
9512 голосов
«Эдмонтон» – зря они устроили камбэк, что ли?
54%
Эдмонтон
И все-таки «Флорида» с Бобровским
46%
Флорида

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Bzz Pvz
Комментарий скрыт
Как хорошо, что ты высказался.
Нейтральным болельщикам нужна была подсказка...
Когда такое ..., как ты, с таким рейтингом, высказывается за Флориду, значит надо болеть за Эдмонтон!
Гоу Канада, гоу!!!
+7
-1
+6
Вот на таком же подъёме надо забирать седьмую! Давайте, Ойлерз!
+7
-2
+5
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий