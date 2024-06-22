Драйзайтль о финале Кубка Стэнли: «Я недоволен тем, как играю. Это не те стандарты, которых я придерживаюсь»

Леон Драйзайтль недоволен своей игрой в финальной серии плей-офф НХЛ.

Нападающий сделал 2 передачи в 5 играх серии против «Флориды».

6-й матч серии финала Кубка Стэнли между « » и «Пантерс» (2-3) состоится 22 июня. Начало – в 03:00 по московскому времени.

«Я недоволен тем, как играю. Я не нашел свою игру. Очевидно, это не те стандарты, которых я придерживаюсь.

Я придерживаюсь чрезвычайно высоких стандартов. И если я не соответствую им, то, очевидно, что я этим недоволен», – сказал нападающий «Эдмонтона» .