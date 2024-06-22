Драйзайтль о финале Кубка Стэнли: «Я недоволен тем, как играю. Это не те стандарты, которых я придерживаюсь»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Леон Драйзайтль Хоккей

Леон Драйзайтль недоволен своей игрой в финальной серии плей-офф НХЛ.

Нападающий сделал 2 передачи в 5 играх серии против «Флориды».

6-й матч серии финала Кубка Стэнли между «Эдмонтоном» и «Пантерс» (2-3) состоится 22 июня. Начало – в 03:00 по московскому времени.

«Я недоволен тем, как играю. Я не нашел свою игру. Очевидно, это не те стандарты, которых я придерживаюсь.

Я придерживаюсь чрезвычайно высоких стандартов. И если я не соответствую им, то, очевидно, что я этим недоволен», – сказал нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль.

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7 комментариев
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Хорош был сегодня!!!
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Я уже писал, что Леон явно тормозит и как-будто не в своей тарелке, тяжел и неповоротлив в финале, хотелось бы увидеть прежнего Драйза со статистикой 4-5 очков за матч, команде бы очень пригодилась его помощь!!29🇨🇦
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Молодец. Значит может прибавить в 7 игре.
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Ответ Stewee
Какой-то он тяжелый в финале, возможно, играет с травмой.
He will never use it as an excuse, but a good source told me he is dealing with two injuries. - Грегор.
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