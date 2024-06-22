Маккиннон о Ничушкине: «Он один из лучших двусторонних игроков в НХЛ, отличный товарищ по команде. Надеюсь, он останется с нами до конца карьеры»

Нэтан Маккиннон высказался о ситуации с отстранением Валерия Ничушкина.

Форвард «Колорадо» попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.

«Мы просто надеемся, что он обретет покой и ему помогут. Он отличный парень. Он отличный товарищ по команде. Мы все его любим.

Очевидно, то, через что он проходит, важнее, чем игра. Нам определенно его не хватает. Он настоящий конь. Он один из лучших двусторонних игроков в лиге. На его счету было девять голов, когда мы его потеряли.

Огромная потеря, но мы вернемся в следующем сезоне и, надеюсь, он останется с нами до конца своей карьеры», – сказал нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон.