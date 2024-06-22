Маккиннон о Ничушкине: «Он один из лучших двусторонних игроков в НХЛ, отличный товарищ по команде. Надеюсь, он останется с нами до конца карьеры»

Теги Колорадо НХЛ Нэтан Маккиннон Валерий Ничушкин Хоккей

Нэтан Маккиннон высказался о ситуации с отстранением Валерия Ничушкина.

Форвард «Колорадо» попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.

«Мы просто надеемся, что он обретет покой и ему помогут. Он отличный парень. Он отличный товарищ по команде. Мы все его любим.

Очевидно, то, через что он проходит, важнее, чем игра. Нам определенно его не хватает. Он настоящий конь. Он один из лучших двусторонних игроков в лиге. На его счету было девять голов, когда мы его потеряли.

Огромная потеря, но мы вернемся в следующем сезоне и, надеюсь, он останется с нами до конца своей карьеры», – сказал нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон.

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20 комментариев
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Мак хорош, стоит до конца за своего!
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-6
+39
Ответ paha
Мак хорош, стоит до конца за своего!
Это скорее всего означает, что с Валерой не дурь, а реальная проблема. Товарищи по команде надеются, что он с ней справится.
+27
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+25
Прекрасные слова, Нэтан поддерживает нашего парня! Надо, чтобы Валерий взялся за ум. Удачи ему и здоровья!
+19
-4
+15
Ответ Евгений Ширшов
возможно, т.к. с такими проблемами конец карьеры может быть не за горами
С такими показателями в плэй-оф, все норм будет с карьерой
+11
0
+11
Ответ nnp165
Это скорее всего означает, что с Валерой не дурь, а реальная проблема. Товарищи по команде надеются, что он с ней справится.
Согласен с Вами, после слов Ланди и БигМака, уже очевидно, что врачи команды натворили делов. Если бы вина была только Валеры, его бы уже давно сгноили.
+13
-3
+10
Важные слова от Нэтана. Важные для Валерия.
Значит команда в него верит, надеется, готова помочь и смотрит в будущее.
+6
0
+6
Ответ Кино Музыка
Хорошие слова, но второго исчезновения в ПО не простят.
Третьего
+4
-1
+3
Ответ I. S.
Прекрасные слова, Нэтан поддерживает нашего парня! Надо, чтобы Валерий взялся за ум. Удачи ему и здоровья!
Тут даже не ум а реальноя проблема. Умом многие могут понять. А справиться с этим нет.
+2
0
+2
БигМак красавчик, горой за партнера. Если Валера оклемается, то Лавины не слабо от этого выиграют. Раньше 13.11 он не сыграет, а это уже экономия 1,125 млн от его кэпхита. Чем дольше просидит, тем дешевле станет. Так могут его пролечить и до плей-офф. Тампа с Вегасом знают как потолок обмануть, чем Лавины хуже
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Где же ты был, когда это случилось? Сейчас тоже важно, ну как бы насрать.
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Ну да … Без него как то у команды не клеится.
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Ответ nnp165
Это скорее всего означает, что с Валерой не дурь, а реальная проблема. Товарищи по команде надеются, что он с ней справится.
Да еще с самого начала было понятно, что это не наркотики, но большинство «экспертов» с пеной у рта доказывали, что Валера всё, подставил команду, расторгнут контракт и поедет в КХЛ.
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Ответ nnp165
Это скорее всего означает, что с Валерой не дурь, а реальная проблема. Товарищи по команде надеются, что он с ней справится.
Так сразу было сказано, что это обезболы.
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Ответ Al561
Важные слова от Нэтана. Важные для Валерия. Значит команда в него верит, надеется, готова помочь и смотрит в будущее.
Да и в плей-офф они поэтому до финала дошли🤔
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