Губерниев о словах Конюхова про Овечкина: «Ерунда на постном масле»

Дмитрий Губерниев высказался о критике Конюхова в адрес Александра Овечкина.

Ранее известный путешественник Федор Конюхов заявил о плохом отношении к капитану « »: «Я ему руки бы не подал! Выступает в Америке, а нужно в России играть, нашу Родину прославлять! Никакого Гретцки он не обгонит».

«Мне очень сложно комментировать ерунду, которую сказал Федор Конюхов. Я отношусь к нему с уважением, но в данной ситуации...

Как было сказано в любимом произведении моего детства: «Ерунда на постном масле», – сказал комментатор .