Губерниев о словах Конюхова про Овечкина: «Ерунда на постном масле»
Дмитрий Губерниев высказался о критике Конюхова в адрес Александра Овечкина.
Ранее известный путешественник Федор Конюхов заявил о плохом отношении к капитану «Вашингтона»: «Я ему руки бы не подал! Выступает в Америке, а нужно в России играть, нашу Родину прославлять! Никакого Гретцки он не обгонит».
«Мне очень сложно комментировать ерунду, которую сказал Федор Конюхов. Я отношусь к нему с уважением, но в данной ситуации...
Как было сказано в любимом произведении моего детства: «Ерунда на постном масле», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.