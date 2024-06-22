Губерниев о словах Конюхова про Овечкина: «Ерунда на постном масле»

Теги Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Федор Конюхов Дмитрий Губерниев Хоккей

Дмитрий Губерниев высказался о критике Конюхова в адрес Александра Овечкина.

Ранее известный путешественник Федор Конюхов заявил о плохом отношении к капитану «Вашингтона»: «Я ему руки бы не подал! Выступает в Америке, а нужно в России играть, нашу Родину прославлять! Никакого Гретцки он не обгонит».

«Мне очень сложно комментировать ерунду, которую сказал Федор Конюхов. Я отношусь к нему с уважением, но в данной ситуации...

Как было сказано в любимом произведении моего детства: «Ерунда на постном масле», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.

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7 комментариев
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Справедливости ради Федор тоже не на родине "играет" по большей частм
+8
-2
+6
Конюхов тоже не по Волге-матушке ходил. Все по вражеским морям, окиянам
+6
-2
+4
На майонезе
+3
0
+3
ну тут три сорта дерьма,что овечкин,что конюхов в данной ситуации,что дебил губер
+8
-5
+3
Ответ Андрей Бабичев
ну тут три сорта дерьма,что овечкин,что конюхов в данной ситуации,что дебил губер
Что комментаторы)
+3
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+3
Эверест Винсон Аконкагуа Килиманджаро пик Косцюшко и пик Мак-Кинли все в России думал в свое время Федор поднимаясь на вершину.
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Этот то губошлеп везде отметится...
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