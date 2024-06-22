Сушинский о словах Конюхова: «А Овечкину надо, чтобы этот путешественник жал ему руку? Саша прославляет российский хоккей за океаном»

Теги Вашингтон Максим Сушинский Александр Овечкин НХЛ Федор Конюхов Хоккей

Максим Сушинский высказался о критике Конюхова в адрес Александра Овечкина.

Ранее известный путешественник Федор Конюхов заявил о плохом отношении к капитану «Вашингтона»: «Я ему руки бы не подал! Выступает в Америке, а нужно в России играть, нашу Родину прославлять! Никакого Гретцки он не обгонит».

«По мнению Конюхова, Овечкин играет в Америке только ради денег? Не согласен с этим. Саша как раз таки прославляет российский хоккей за океаном.

Если этот путешественник не хочет жать руку Овечкину, то на это можно посмотреть с другой стороны. А Александру вообще надо, чтобы тот жал ему руку?

Такие слова можно говорить про кого угодно, но не про Овечкина. Это сказал человек, который не знает Сашу.

Еще раз убеждаюсь в том, что Конюхов абсолютно не знаком с Александром, а просто решил собрать свое мнение», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Сушинский.

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1 комментарий
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А зачем тогда Конюхов путешествовал по миру? Могу только по России ходить 😂
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