Сушинский о словах Конюхова: «А Овечкину надо, чтобы этот путешественник жал ему руку? Саша прославляет российский хоккей за океаном»

Максим Сушинский высказался о критике Конюхова в адрес Александра Овечкина.

Ранее известный путешественник Федор Конюхов заявил о плохом отношении к капитану « »: «Я ему руки бы не подал! Выступает в Америке, а нужно в России играть, нашу Родину прославлять! Никакого Гретцки он не обгонит».

«По мнению Конюхова, играет в Америке только ради денег? Не согласен с этим. Саша как раз таки прославляет российский хоккей за океаном.

Если этот путешественник не хочет жать руку Овечкину, то на это можно посмотреть с другой стороны. А Александру вообще надо, чтобы тот жал ему руку?

Такие слова можно говорить про кого угодно, но не про Овечкина. Это сказал человек, который не знает Сашу.

Еще раз убеждаюсь в том, что Конюхов абсолютно не знаком с Александром, а просто решил собрать свое мнение», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Сушинский.