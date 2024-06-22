Ротенберг о закрытии сезона «Красной Машины Юниор»: «К ребятам пришли космонавт Крикалев, Орлов, Серебряков, Брагин. Общение с такими людьми – важный воспитательный фактор»

Роман Ротенберг высказался о закрытии сезона в школе «Красная Машина Юниор».

«Сегодня мы в торжественной обстановке закрыли сезон для воспитанников хоккейной школы «Красная Машина Юниор». Было весело, интересно и очень насыщенно!



В гости к ребятам пришли настоящие звезды – герой СССР и России космонавт Сергей Крикалев, легендарный нападающий Вячеслав Анисин, участник Суперсерии-1972, хоккеисты сборной России Дмитрий Орлов, , , олимпийский чемпион , заслуженный тренер России Валерий Брагин. Общение с такими людьми – важный воспитательный фактор для наших детей.

На празднике мы провели конкурсы мастер-шоу для ребят и звездных гостей, поиграли в хоккей, очень много общались и получили море удовольствия!

Для «Красной Машины Юниор» этот сезон получился успешным. Мы продолжаем растить будущих звезд по Национальной программе подготовке хоккеистов. Ребята уже сейчас добиваются серьезных результатов в таких сложных турнирах, как Кубок и чемпионат Москвы.

В этом году группа компаний «Красная Машина» добилась важных достижений, как успешный коммерческий бренд. Специалисты ФХР и «Красной машины» создали уникальное мобильное приложения для организации тренировок.

Наше кредо – совмещать занятия хоккеем с получением качественного образования. И на этом направлении у группы компаний «Красная Машина» было важное достижение – на Петербургском международном экономическом форуме мы подписали соглашение с Российским фондом прямых инвестиций о строительстве Хоккейного города Сколково. Он станет крупнейшим центром подготовки хоккеистов, а его воспитанники смогут учиться в известной инновационной школе СКОЛКА.

«Красная Машина Юниор» год за годом движется вперед, развивается и становится все лучше и лучше! Спасибо нашим спонсорам: ПАО «Газпром», «Норникелю», Лиге Ставок и BAIC! Поздравляю всех тренеров и воспитанников с еще одним отличным сезоном!» – написал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.