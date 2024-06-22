Ротенберг о закрытии сезона «Красной Машины Юниор»: «К ребятам пришли космонавт Крикалев, Орлов, Серебряков, Брагин. Общение с такими людьми – важный воспитательный фактор»

Теги СКА ФХР Сергей Андронов Вячеслав Анисин Газпром Валерий Брагин Дмитрий Орлов КХЛ Роман Ротенберг Сергей Толчинский Никита Серебряков детский хоккей Хоккей

Роман Ротенберг высказался о закрытии сезона в школе «Красная Машина Юниор».

«Сегодня мы в торжественной обстановке закрыли сезон для воспитанников хоккейной школы «Красная Машина Юниор». Было весело, интересно и очень насыщенно!

В гости к ребятам пришли настоящие звезды – герой СССР и России космонавт Сергей Крикалев, легендарный нападающий Вячеслав Анисин, участник Суперсерии-1972, хоккеисты сборной России Дмитрий Орлов, Никита Серебряков, Сергей Толчинский, олимпийский чемпион Сергей Андронов, заслуженный тренер России Валерий Брагин. Общение с такими людьми – важный воспитательный фактор для наших детей.

На празднике мы провели конкурсы мастер-шоу для ребят и звездных гостей, поиграли в хоккей, очень много общались и получили море удовольствия!

Для «Красной Машины Юниор» этот сезон получился успешным. Мы продолжаем растить будущих звезд по Национальной программе подготовке хоккеистов. Ребята уже сейчас добиваются серьезных результатов в таких сложных турнирах, как Кубок и чемпионат Москвы.

В этом году группа компаний «Красная Машина» добилась важных достижений, как успешный коммерческий бренд. Специалисты ФХР и «Красной машины» создали уникальное мобильное приложения для организации тренировок.

Наше кредо – совмещать занятия хоккеем с получением качественного образования. И на этом направлении у группы компаний «Красная Машина» было важное достижение – на Петербургском международном экономическом форуме мы подписали соглашение с Российским фондом прямых инвестиций о строительстве Хоккейного города Сколково. Он станет крупнейшим центром подготовки хоккеистов, а его воспитанники смогут учиться в известной инновационной школе СКОЛКА.

«Красная Машина Юниор» год за годом движется вперед, развивается и становится все лучше и лучше! Спасибо нашим спонсорам: ПАО «Газпром», «Норникелю», Лиге Ставок и BAIC! Поздравляю всех тренеров и воспитанников с еще одним отличным сезоном!» – написал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

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5 комментариев
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Столько пафоса и ни одного воспитанника.
А Локомотив Ярославль без лишнего пафоса с составом на 70% из воспитанников дошел до финала.
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К таким новостям надо добавлять, что в этой школе занимается и играет сын Ротенберга.
Абы куда космонавтов не приглашают))
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Ну почему так, вроде о хорошем деле говорит, а все-равно противно .
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Можно подумать о хоккейном турнире на орбите, станция Мир или что там сейчас летает, уверен Роман Борисович со своими возможностями и целеустремлённостью легко это всё организует, спонсоры как обычно не подведут, космонавты посоветуют как получше подготовиться, ну а после уже можно будет замахнутся на первый межгалактический турнир среди лучших сборных из воспитанников величайшего тренера вселенной Р. Ротенберга!💫
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