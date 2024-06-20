Ротенберг о переходе Андронова в СКА: «Совместный олимпийский победный опыт будем применять в Петербурге»

Роман Ротенберг отреагировал на переход Сергея Андронова в СКА.

Петербургский клуб объявил о подписании договора с 34-летним форвардом на два года.

«Приветствую Сергея Андронова в СКА! Наш совместный олимпийский победный опыт будем применять в Петербурге», – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Сергей Андронов прежде на протяжении двух сезонов выступал за «Локомотив».

В минувшем сезоне Андронов набрал 18 (7+11) очков в 59 матчах Фонбет чемпионата при среднем игровом времени 15:24, а также выиграл 55,5% вбрасываний.

В плей-офф хоккеист отметился 2 (1+1) баллами за 20 играх при среднем игровом времени 15:10, а также выиграл 56,2% вбрасываний.