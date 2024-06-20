Ротенберг о переходе Андронова в СКА: «Совместный олимпийский победный опыт будем применять в Петербурге»

Теги СКА Сборная России по хоккею с шайбой Сергей Андронов КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг отреагировал на переход Сергея Андронова в СКА.

Петербургский клуб объявил о подписании договора с 34-летним форвардом на два года.

«Приветствую Сергея Андронова в СКА! Наш совместный олимпийский победный опыт будем применять в Петербурге», – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Сергей Андронов прежде на протяжении двух сезонов выступал за «Локомотив».

В минувшем сезоне Андронов набрал 18 (7+11) очков в 59 матчах Фонбет чемпионата КХЛ при среднем игровом времени 15:24, а также выиграл 55,5% вбрасываний.

В плей-офф хоккеист отметился 2 (1+1) баллами за 20 играх при среднем игровом времени 15:10, а также выиграл 56,2% вбрасываний.

28 комментариев
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Ну да совместный опыт,только тогда на лавке не Рома рулил.
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Обязательно нужно про совместный победный опыт напомнить. Гусев тоже в СКА приходил с этим опытом но что-то не сильно помогло.
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Ответ keeslov
Значит когда эти самые "пенсы" выигрывали КГ за ЦСКА было всё Ок, а как в СКА перешли - сразу "без шансов на победу в КГ"???))
Так то года идут. Можно Ягра взять, он когда то есть брал
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Ого. Тогда это получается что Тренер Йозе Роман Марино вернул не просто какого то игрока. А своего воспитанника! Очередное точечное усиление. Браво!
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Бгггг. Красавчик ! С 65 млн перешел к Ротенбергу на 25 млн . Остальное ? Будет играть за то что на груди СКА написано бггг. Невиданный доселе патриотизм . Ведь в ЦСКА чемпионское окно закрылось . Для полного совместного олимпийского опыта надо еще Знарка пригласить …после игры с ЦСКА в самолет с командой вошел Роман Ротенберг и начал критиковать игроков СКА вместе с тренерским штабом. Наибольшие претензии были направлены в адрес Олега Знарка, которого Ротенберг обвинял в отсутствии поставленной игры и низкой реализации большинства.
На претензии в свой адрес Знарок ответил в эмоциональной форме, сказав: «Ты меня учить будешь? Ты кто такой, ##### блин ? Пошел в ##### щель, #####! Учит он меня в хоккей играть». Бгггг
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Сегодня опять весь вечер на арене спортпортала Ротенберг с олимпийским опытом!
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Совместный?! )))
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Ответ Бронислав Каминский
Это че за хлам вообще?Форвард,который по 20 очков в сезоне набирает?
Будет на вбрасывания выходить и тут же меняться.
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Ответ keeslov
Рома рулил в штабе сборной.
Бгггг. Жги исчо , я уссываюсь.
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Ответ nikki_on
И ты конечно же в этот момент в самолёте рядом стоял и собственными ушами слышал? Сказочник.
А мне и не надо было стоять. Зная Знарка можно не сомневаться , что он так сказал. Знарок и всему руководству ска и газпрома показал жест в локтевом суставе на всю страну.
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На любуйся https://photobooth.cdn.sports.ru/preset/post/b/65/2cabeac604d3a97a374ec5196cf72.jpeg
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Не говори гоп пока не перепрыгнешь
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А говорят, что он....... ровесников не ищет.
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СКА становится командой пенсов, без шансов на победу в КГ. Ещё и тренер неудачник.
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У Андронова богатый победный кубковый опыт. Еще , глядишь, капитанить будет
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на спорте 4 млн подписчиков . Старайся , ты еще не всем рассказал , что я делаю со своими комментариями. Бггггг . Заметь не с твоими или Пети , а со своими. Работы не початый край . А учитывая , что аудитория на спорте с каждым годом растет , потому тебе надо бросать свою работу грузчиком в ларьке и сделать работу на спортсе основной.
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футбол просрали и хоккей похоже уже не спасти
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Ответ Ми Ша
Совместный?! )))
Ты чё забыл, что Рома был главой штаба сборной на той олимпиаде?
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Ответ Бронислав Каминский
Это че за хлам вообще?Форвард,который по 20 очков в сезоне набирает?
Вспомните Каблукова,в СКА он был полезен и без очков
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Ответ keeslov
Значит когда эти самые "пенсы" выигрывали КГ за ЦСКА было всё Ок, а как в СКА перешли - сразу "без шансов на победу в КГ"???))
Время идёт, пару лет в профессиональном спорте это много. Плюс адаптация в новой команде.
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Это че за хлам вообще?Форвард,который по 20 очков в сезоне набирает?
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