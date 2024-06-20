Холодилин о хите против Толчинского: «Ротенберг сказал на эмоциях – указаний не было. Обычный игровой момент»

Никита Холодилин прокомментировал силовой прием против Сергея Толчинского.

Эпизод произошел во втором периоде матча Фонбет чемпионата КХЛ между «Авангардом» и СКА (9:5) в минувшем сезоне. Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил: «Думаю, это указание Кравеца. Зачем убивать игроков на льду? Надо играть в хоккей».

– Расскажете историю со своей стороны о матче со СКА и столкновении с Сергеем Толчинским?

– Хоккей – это контактный вид спорта, драки и силовые приемы неизбежны. Это часть игры.

В тот момент я сыграл с Сергеем Толчинским в тело. Он упал, игроки заступились за него. Я считаю, что это нормально, когда ты защищаешь своего товарища по команде.

Кто-то говорит, что это было грубо, а кто-то считает, что все было по правилам. Судить должны эксперты.

, главный тренер , сказал все на эмоциях, это ведь было сразу после игры. Никаких указаний у нас не было.

Мы играем в хоккей для себя и для зрителей, стараемся, чтобы это было интересно. Мы не выходим на лед, чтобы кого-то травмировать, пусть люди занимаются подобным в другом месте.

Это стечение обстоятельств, обычный игровой момент. Провокаций не было.

– Расскажите, как тогда на вас повлияла эта ситуация?

– Я пытался абстрагироваться и не читать новости, но и это порой не получалось. Куда не зайдешь – везде эти заголовки.

Даже в социальных сетях приходили сообщения, наши болельщики старались меня поддержать. Не зря омских ребят считают одними из лучших в лиге.

Это опыт, через который нужно пройти, чтобы в дальнейшем знать, как реагировать в таких ситуациях, – сказал нападающий « » .