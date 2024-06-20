Холодилин о хите против Толчинского: «Ротенберг сказал на эмоциях – указаний не было. Обычный игровой момент»

Теги Авангард СКА КХЛ Роман Ротенберг Сергей Толчинский Никита Холодилин Хоккей

Никита Холодилин прокомментировал силовой прием против Сергея Толчинского.

Эпизод произошел во втором периоде матча Фонбет чемпионата КХЛ между «Авангардом» и СКА (9:5) в минувшем сезоне. Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил: «Думаю, это указание Кравеца. Зачем убивать игроков на льду? Надо играть в хоккей».

– Расскажете историю со своей стороны о матче со СКА и столкновении с Сергеем Толчинским?

– Хоккей – это контактный вид спорта, драки и силовые приемы неизбежны. Это часть игры.

В тот момент я сыграл с Сергеем Толчинским в тело. Он упал, игроки заступились за него. Я считаю, что это нормально, когда ты защищаешь своего товарища по команде.

Кто-то говорит, что это было грубо, а кто-то считает, что все было по правилам. Судить должны эксперты.

Роман Ротенберг, главный тренер СКА, сказал все на эмоциях, это ведь было сразу после игры. Никаких указаний у нас не было.

Мы играем в хоккей для себя и для зрителей, стараемся, чтобы это было интересно. Мы не выходим на лед, чтобы кого-то травмировать, пусть люди занимаются подобным в другом месте.

Это стечение обстоятельств, обычный игровой момент. Провокаций не было.

– Расскажите, как тогда на вас повлияла эта ситуация?

– Я пытался абстрагироваться и не читать новости, но и это порой не получалось. Куда не зайдешь – везде эти заголовки.

Даже в социальных сетях приходили сообщения, наши болельщики старались меня поддержать. Не зря омских ребят считают одними из лучших в лиге.

Это опыт, через который нужно пройти, чтобы в дальнейшем знать, как реагировать в таких ситуациях, – сказал нападающий «Авангарда» Никита Холодилин.

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Игроков СКА трогать нельзя вообще, зато им можно всё.Ромкины хотелки от судей по сезону.
+6
-1
+5
Слишком адекватный и культурный ответ на бредни Йозе.
+4
-2
+2
Ответ nikki_on
А как надо было ответить с точки зрения диванного бунтаря?
Роман Борисыч, вы?
0
0
0
Ответ nikki_on
Ты для начала посмотри статистику по штрафному времени у СКА а потом уже пиши про то что трогать нельзя.
Статистика та на которую наиграли у Минска и Кунь Луня похуже, но не было слышно постоянной критики от них и тем более от каких-то ветеранов.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий