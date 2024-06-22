Линус Улльмарк: «Удивлен, что Самсонов провел столько матчей в плей-офф. Уолл намного лучше контролировал ситуацию»

Теги Торонто Бостон Кубок Стэнли НХЛ Линус Улльмарк Илья Самсонов Джозеф Уолл Хоккей

Линус Улльмарк удивлен, что Илья Самсонов играл в плей-офф чаще Джозефа Уолла.

«Торонто» уступил в серии с «Бостоном» со счетом 3-4.

Вратарь «Лифс» Илья Самсонов принял участие в 5 матчах и одержал 1 победу. Он отразил 89,6% бросков при коэффициенте надежности 3,01.

Голкипер команды Джозеф Уолл принял участие в 3 играх и одержал 2 победы, отражая в среднем 96,4% бросков при коэффициенте надежности 0,86.

«Я был удивлен, что Самсонов оставался в воротах на протяжении стольких матчей в плей-офф против нас.

Я чувствовал, что каждый раз, когда мы играли с «Лифс», и он [Джозеф Уолл] был в воротах, это было более сложной задачей, хотя я и не полевой игрок.

Просто наблюдая за ним, казалось, что он намного лучше контролировал ситуацию, в которой оказался», – сказал вратарь «Бостона» Линус Улльмарк в интервью The Leafs Nation.

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6 комментариев
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несмотря на всю репутацию Самсона,странно такое слышать от коллеги по цеху)
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-3
+16
Ответ e1ther - e1ther
несмотря на всю репутацию Самсона,странно такое слышать от коллеги по цеху)
Согласен, попутал швед.
+16
-1
+15
В 7-ой игре Уолл бы и стоял, если бы не получил ранее травму.
+3
0
+3
Ты сам-то сколько игр провел?)
+8
-7
+1
Да мы все в шоке, кореш)
+1
0
+1
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