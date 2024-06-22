Линус Улльмарк: «Удивлен, что Самсонов провел столько матчей в плей-офф. Уолл намного лучше контролировал ситуацию»

Линус Улльмарк удивлен, что Илья Самсонов играл в плей-офф чаще Джозефа Уолла.

« » уступил в серии с « » со счетом 3-4.

Вратарь «Лифс» принял участие в 5 матчах и одержал 1 победу. Он отразил 89,6% бросков при коэффициенте надежности 3,01.

Голкипер команды Джозеф Уолл принял участие в 3 играх и одержал 2 победы, отражая в среднем 96,4% бросков при коэффициенте надежности 0,86.

«Я был удивлен, что Самсонов оставался в воротах на протяжении стольких матчей в плей-офф против нас.

Я чувствовал, что каждый раз, когда мы играли с «Лифс», и он [Джозеф Уолл] был в воротах, это было более сложной задачей, хотя я и не полевой игрок.

Просто наблюдая за ним, казалось, что он намного лучше контролировал ситуацию, в которой оказался», – сказал вратарь «Бостона» Линус Улльмарк в интервью The Leafs Nation.