Линус Улльмарк: «Удивлен, что Самсонов провел столько матчей в плей-офф. Уолл намного лучше контролировал ситуацию»
Линус Улльмарк удивлен, что Илья Самсонов играл в плей-офф чаще Джозефа Уолла.
«Торонто» уступил в серии с «Бостоном» со счетом 3-4.
Вратарь «Лифс» Илья Самсонов принял участие в 5 матчах и одержал 1 победу. Он отразил 89,6% бросков при коэффициенте надежности 3,01.
Голкипер команды Джозеф Уолл принял участие в 3 играх и одержал 2 победы, отражая в среднем 96,4% бросков при коэффициенте надежности 0,86.
«Я был удивлен, что Самсонов оставался в воротах на протяжении стольких матчей в плей-офф против нас.
Я чувствовал, что каждый раз, когда мы играли с «Лифс», и он [Джозеф Уолл] был в воротах, это было более сложной задачей, хотя я и не полевой игрок.
Просто наблюдая за ним, казалось, что он намного лучше контролировал ситуацию, в которой оказался», – сказал вратарь «Бостона» Линус Улльмарк в интервью The Leafs Nation.