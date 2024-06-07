Новиков о Самсонове: «Российский вратарь должен быть элитным. Эту планку Илья не пробил. Он не сдается, но топчется на месте. Надо рисковать и менять многие вещи»

Юрий Новиков высказался о выступлении Ильи Самсонова в НХЛ.

Ранее появилась информация о том, что « » не предложит вратарю новый контракт.

«Я бы поддержал негласно. Отправил бы письмо голубем о том, что ему нужно пройти курс Новикова. Для него это последний шанс вернуться в элиту.

Самсонов – хороший вратарь. Но сегодня таковых много. А российский вратарь должен быть элитным. И эту планку Илья не пробил. С чем это связано? Очень сложно сказать. У вратаря самая сложная позиция. Много зависит от командной игры в обороне и атаке.

Это опытный вратарь, боец. Он не сдается. Но Илья топчется на месте. Есть ли у него силы попробовать еще побиться? Надо рисковать и менять многие вещи: психологию, физическую и технико-тактическую подготовку. Все это нужно для того, чтобы стать первым вратарем в команде.

Мотивация и здоровье – основные вещи. Если у тебя получается – не надо ничего трогать. А если нет, тогда надо делать по-другому. Самсонов – наш русский парень из Магнитогорска. Я держу за него кулачки», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.

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