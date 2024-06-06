«Торонто» не предложит Самсонову контракт (Sportsnet)

Теги возможные переходы Торонто НХЛ Илья Самсонов Хоккей

Вратарь Илья Самсонов, скорее всего, покинет «Торонто».

Год назад арбитраж присудил Самсонову контракт на год и 3,55 млн долларов.

«После пары сезонов со взлетами и падениями Самсонов оказался в невыгодном положении в «Торонто» – клуб намерен двигаться в другом направлении.

Ему всего 27 лет, и возможность стать номером один, вероятно, уже упущена, по крайней мере, на данный момент.

Однако вдали от внимания огромного рынка он мог бы найти себе более подходящее место в качестве запасного вратаря или в тандеме с другим», – говорится в статье Sportsnet, посвященной рынку вратарей в НХЛ.

27-летний россиянин провел 40 матчей в минувшем регулярном чемпионате, совершив 89% сэйвов и пропуская 3,13 гола за игру.

В плей-офф Самсонов сыграл в 5 матчах – 1 победа, 89,6% сэйвов, коэффициент надежности 3,01.

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9 комментариев
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Ответ FunyaFun
Видимо, у парня проблемы с психологией, а на вратарской позиции это не менее важный момент, как и скорость реакции. Не зря Ови его регулярно петрушил. Парню нужно обрести уверенность и стабильность в клубе попроще.
А почему есть уверенность, что он способен на большее? Уже столько лет в лиге, но выше среднего уровня никогда не играл по сути.
+6
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+6
Это и так очевидно
+3
0
+3
Видимо, у парня проблемы с психологией, а на вратарской позиции это не менее важный момент, как и скорость реакции. Не зря Ови его регулярно петрушил. Парню нужно обрести уверенность и стабильность в клубе попроще.
+1
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0
Увы, на роль основного кипера в серьезном клубе не тянет. Если снизит требования по ЗП, может в качестве бэкапа в клуб-контендер попасть, КС выиграть. Ну или на чуть больший оклад в какую-нибудь перестроечную команду.
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Ска/ЦСКА.
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Ответ Bzz Pvz
ЛА/Сан-хосе его подпишут
Возможно и Сочи вместо Третьяка?
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