«Торонто» не предложит Самсонову контракт (Sportsnet)

Вратарь Илья Самсонов, скорее всего, покинет «Торонто».

Год назад арбитраж присудил контракт на год и 3,55 млн долларов.

«После пары сезонов со взлетами и падениями Самсонов оказался в невыгодном положении в «Торонто» – клуб намерен двигаться в другом направлении.

Ему всего 27 лет, и возможность стать номером один, вероятно, уже упущена, по крайней мере, на данный момент.

Однако вдали от внимания огромного рынка он мог бы найти себе более подходящее место в качестве запасного вратаря или в тандеме с другим», – говорится в статье Sportsnet, посвященной рынку вратарей в .

27-летний россиянин провел 40 матчей в минувшем регулярном чемпионате, совершив 89% сэйвов и пропуская 3,13 гола за игру.

В плей-офф Самсонов сыграл в 5 матчах – 1 победа, 89,6% сэйвов, коэффициент надежности 3,01.

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