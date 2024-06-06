«Торонто» не предложит Самсонову контракт (Sportsnet)
Вратарь Илья Самсонов, скорее всего, покинет «Торонто».
Год назад арбитраж присудил Самсонову контракт на год и 3,55 млн долларов.
«После пары сезонов со взлетами и падениями Самсонов оказался в невыгодном положении в «Торонто» – клуб намерен двигаться в другом направлении.
Ему всего 27 лет, и возможность стать номером один, вероятно, уже упущена, по крайней мере, на данный момент.
Однако вдали от внимания огромного рынка он мог бы найти себе более подходящее место в качестве запасного вратаря или в тандеме с другим», – говорится в статье Sportsnet, посвященной рынку вратарей в НХЛ.
27-летний россиянин провел 40 матчей в минувшем регулярном чемпионате, совершив 89% сэйвов и пропуская 3,13 гола за игру.
В плей-офф Самсонов сыграл в 5 матчах – 1 победа, 89,6% сэйвов, коэффициент надежности 3,01.
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