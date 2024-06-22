Губерниев о серии «Флориды» с «Эдмонтоном»: «Финал столетия. Все решится в 7-м матче. Должно проявиться настоящее величие Бобровского»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Владислав Третьяк Сергей Бобровский НХЛ Дмитрий Губерниев Спорт-Экспресс Хоккей

Дмитрий Губерниев высказался о финальной серии Кубка Стэнли.

«Эдмонтон» выиграл три матча подряд против «Флориды», сравняв счет в серии (3-3).

«Это величайший финал, роскошный финал столетия. Встретились две команды, представляющие разные хоккейные страны и регионы.

Не стоит говорить о провале «Флориды», потому что все решится в седьмом матче. Хоккейный мир долго ждал такого финала.

Половина земного шара ждет камбека «Эдмонтона», потому что это будет величайшая победа со времен Уэйна Гретцки. Если проиграет «Флорида», то это будет величайшее поражение за всю не самую большую историю команды.

Здесь как раз должно проявиться настоящее величие Бобровского. Величие Третьяка в том, что он тащил в главных матчах, когда весь мир на него смотрел, поэтому он такой же величайший, как и Яшин.

Величие большого спортсмена заключается в том, что люди могут проигрывать, показывать себя с не лучшей стороны в каких-то менее значимых матчах, турнирах, но, когда на тебя смотрит весь мир, ты должен играть лучше всех.

Поэтому люди и становятся олимпийскими чемпионами в разных видах спорта. Я по-прежнему верю в Бобровского, это будет величайший финал и пусть в нем победит сильнейший, – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.

💥 «Эдмонтон» с 0-3 вытащил финал Кубка Стэнли. Будет 7-й матч!

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19 комментариев
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Что за надрачивание на Бобровского? Три провальных игры уже. Если у кого-то величие и есть, то у Макдэвида
+39
-7
+32
Поплыл Бобровский,эдмонтон возьмёт кубок.
+19
-3
+16
Ответ Омичёв
Что за надрачивание на Бобровского? Три провальных игры уже. Если у кого-то величие и есть, то у Макдэвида
Да Скиннер более великим выглядит)) итак понятна причина - правильный паспорт 😁
+14
-6
+8
Маловато сегодня пафоса у Губы 💁‍♂️
+5
0
+5
Ответ Омичёв
Что за надрачивание на Бобровского? Три провальных игры уже. Если у кого-то величие и есть, то у Макдэвида
Ну за три игры Бобровского можно винить в одной-двух шайбах максимум. А сколько раз он спасал? Другое дело что лидеры Эдмонтона разыгрались, а Флорида с самого первого матча серии много ошибается в обороне, необязательные удаления хватает. Не может же Бобровский выручать вечно!
+6
-2
+4
как же достал этот майонез.
+4
-1
+3
Когда посыпались панегирики в адрес Бобровского, я сказал, что играет очень хорошо, желаю удачи... но сомнения в нем у меня всё же остаются. Остаются и теперь. И неправда, что его в двух последних просто расстреливали, и что он ни в чем не виноват.
+3
0
+3
Величие?!)))
+3
-1
+2
по чесноку проперло пумам 1 матч. Там бобер просто был охренен. так что Флорида награда только на две победы.
+1
0
+1
Ответ вован63
Поплыл Бобровский,эдмонтон возьмёт кубок.
Последняя игра как раз показала что Бобровский не поплыл, играет достаточно уверенно. В первом периоде раза три спасал казалось от неминуемых голов. Поплыла скорее команда: в обороне огромное количество ошибок, в атаке Ткачук, Райнхарт, Верхейги и Беннет не забивают (3 гола на четверых в последних пяти матчах). Нельзя серию выиграть на одних Баркове и Бобровском.
+4
-3
+1
Ответ кот в кепке
Так ты, Дима Колдун и сглазил Бобровского. Когда губер хвалит спортсменов то с ними какая то чертовщина происходит, то упадут, то еще чего. Я это в биатлоне и на ОИ в Сочи еще заметил.
он не колдун,он клоун, ведёт себя как дурачок,бесит вообще,не даром его пародируют юмористы
+1
0
+1
Губер бобра сглазит
0
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0
Ответ Matador
Последняя игра как раз показала что Бобровский не поплыл, играет достаточно уверенно. В первом периоде раза три спасал казалось от неминуемых голов. Поплыла скорее команда: в обороне огромное количество ошибок, в атаке Ткачук, Райнхарт, Верхейги и Беннет не забивают (3 гола на четверых в последних пяти матчах). Нельзя серию выиграть на одних Баркове и Бобровском.
Насчёт последнего предложения согласен и не спорю. Но вот Павел в это же время 30 лет назад почти выиграл. Один! Невозможное могло произойти, было очень близко...
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Ответ I. S.
Насчёт последнего предложения согласен и не спорю. Но вот Павел в это же время 30 лет назад почти выиграл. Один! Невозможное могло произойти, было очень близко...
Ну я бы не сказал что в одиночку. Защита играла неплохо, также были Линден и Роннинг. В одиночку невозможно выиграть. Важный элемент победы в КС умение закрыть лидеров соперника, это не менее важно чем голы. Если бы у того же Эдмонтона хорошо играли только Макдэвид и Драйзатль, то они бы не дошли до финала. В Эдмонтоне помимо них в полном порядке и Хайман и Ньюджент-Хопкинс и Бушар и Скиннер и другие
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Ответ Matador
Ну я бы не сказал что в одиночку. Защита играла неплохо, также были Линден и Роннинг. В одиночку невозможно выиграть. Важный элемент победы в КС умение закрыть лидеров соперника, это не менее важно чем голы. Если бы у того же Эдмонтона хорошо играли только Макдэвид и Драйзатль, то они бы не дошли до финала. В Эдмонтоне помимо них в полном порядке и Хайман и Ньюджент-Хопкинс и Бушар и Скиннер и другие
Да всё так. Конечно! Просто хочется чуть подчеркнуть его вклад.
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