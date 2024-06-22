Губерниев о серии «Флориды» с «Эдмонтоном»: «Финал столетия. Все решится в 7-м матче. Должно проявиться настоящее величие Бобровского»

Дмитрий Губерниев высказался о финальной серии Кубка Стэнли.

«Эдмонтон» выиграл три матча подряд против «Флориды», сравняв счет в серии (3-3).

«Это величайший финал, роскошный финал столетия. Встретились две команды, представляющие разные хоккейные страны и регионы.

Не стоит говорить о провале «Флориды», потому что все решится в седьмом матче. Хоккейный мир долго ждал такого финала.

Половина земного шара ждет камбека « », потому что это будет величайшая победа со времен Уэйна Гретцки. Если проиграет « », то это будет величайшее поражение за всю не самую большую историю команды.

Здесь как раз должно проявиться настоящее величие Бобровского. Величие Третьяка в том, что он тащил в главных матчах, когда весь мир на него смотрел, поэтому он такой же величайший, как и Яшин.

Величие большого спортсмена заключается в том, что люди могут проигрывать, показывать себя с не лучшей стороны в каких-то менее значимых матчах, турнирах, но, когда на тебя смотрит весь мир, ты должен играть лучше всех.

Поэтому люди и становятся олимпийскими чемпионами в разных видах спорта. Я по-прежнему верю в Бобровского, это будет величайший финал и пусть в нем победит сильнейший, – сказал комментатор .

💥 «Эдмонтон» с 0-3 вытащил финал Кубка Стэнли. Будет 7-й матч!