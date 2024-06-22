Дмитрий Куликов: «Флорида» с самого начала была готова сыграть серию из 7 игр. Теперь нам нужно победить дома»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Дмитрий Куликов Хоккей

Дмитрий Куликов высказался о финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона».

«Ойлерс» выиграли три матча подряд против «Флориды», сравняв счет в серии (3-3).

«У нас впереди еще одна игра. Мы с самого начала были готовы сыграть серию из семи игр, и сейчас ничего не меняется.

Мы вели в три победы, потом они провели три хороших матча. Теперь нам нужно победить дома», – сказал защитник «Флориды» Дмитрий Куликов.

💥 «Эдмонтон» с 0-3 вытащил финал Кубка Стэнли. Будет 7-й матч!

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8 комментариев
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вот оно чё!
спецом слили чтобы у себя дома кубок поднять!
+20
-1
+19
Они провели 3 хороших матча ? Они провели 3 супер мастерских матча.
+6
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+5
В историю вы уже вошли дали сравнять серию с 0-3 на 3-3 теперь один матч решает всё.
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0
+4
Так это часть плана была? Ну тогда ладно.
+1
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+1
Попытка сделать хорошую мину при плохой игре. В минувшем матче Эдмонтон играл будто вдесятером на льду, а Флорида была похожа на желе.
+1
-1
0
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