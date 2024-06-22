Дмитрий Куликов: «Флорида» с самого начала была готова сыграть серию из 7 игр. Теперь нам нужно победить дома»
Дмитрий Куликов высказался о финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона».
«Ойлерс» выиграли три матча подряд против «Флориды», сравняв счет в серии (3-3).
«У нас впереди еще одна игра. Мы с самого начала были готовы сыграть серию из семи игр, и сейчас ничего не меняется.
Мы вели в три победы, потом они провели три хороших матча. Теперь нам нужно победить дома», – сказал защитник «Флориды» Дмитрий Куликов.
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