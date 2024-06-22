Дмитрий Куликов: «Флорида» с самого начала была готова сыграть серию из 7 игр. Теперь нам нужно победить дома»

Дмитрий Куликов высказался о финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона».

«Ойлерс» выиграли три матча подряд против «Флориды», сравняв счет в серии (3-3).

«У нас впереди еще одна игра. Мы с самого начала были готовы сыграть серию из семи игр, и сейчас ничего не меняется.

Мы вели в три победы, потом они провели три хороших матча. Теперь нам нужно победить дома», – сказал защитник «Флориды» Дмитрий Куликов.

💥 «Эдмонтон» с 0-3 вытащил финал Кубка Стэнли. Будет 7-й матч!