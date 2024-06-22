Хайман о 3-3 в финале после 0-3: «Замечательная история, но ее нужно закончить. Все забудут об этом, если «Эдмонтон» не доведет дело до конца»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Зак Хайман Хоккей

Зак Хайман высказался о том, что «Эдмонтон» сумел перевести финал в 7-й матч.

«Ойлерс» выиграли у «Флориды» трижды подряд после 0-3 в финальной серии Кубка Стэнли (8:1, 5:3 и 5:1 в четвертом, пятом и шестом матчах соответственно). 

«Работа не завершена. Замечательная история, но ее нужно закончить. Все забудут об этом, если мы не доведем дело до конца», – сказал форвард канадского клуба. 

Седьмая игра пройдет в Санрайзе 24 июня (начало по московскому времени – 25 июня в 03:00).

Хайман обновил рекорд НХЛ для XXI века по голам за один плей-офф (16). Он обошел Кросби и Овечкина

💥 «Эдмонтон» с 0-3 вытащил финал Кубка Стэнли. Будет 7-й матч!

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как Барселона Сельта первый тайм 3:0 второй тайм 3:3
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