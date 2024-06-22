Айзерман о новых контрактах с Рэймондом и Зайдером: «Я бы хотел подписать их сейчас, но «Детройт» не может ничего им навязать»

Теги Детройт НХЛ Стив Айзерман Лукас Рэймонд Мориц Зайдер Хоккей

Стив Айзерман не ожидает, что «Детройт» вскоре продлит Рэймонда и Зайдера.

Оба игрока могут стать ограниченно свободными агентами 1 июля. У них завершается срок действия трехлетних контрактов новичка. 

22-летний форвард Лукас Рэймонд набрал 72 (31+41) очка в 82 играх в минувшем регулярном чемпионате НХЛ

23-летний защитник Мориц Зайдер отметился 42 (9+33) баллами в 82 играх.

«Сейчас я бы хотел обойти этот вопрос стороной. Мы не можем им ничего навязать. Решения будут найдены, но я не ожидаю, что это произойдет в ближайшее время. 

Я понимаю, что идет процесс. У меня был хороший диалог с их агентами. Мне бы хотелось, чтобы сделки были заключены сейчас, чтобы все стало яснее. Но я не могу это контролировать. Возможно, нам придется оперативно корректировать наши планы по работе на рынке», – сказал генеральный менеджер «Детройта». 

По данным CapFriendly, у «Ред Уингс» есть 29,4 млн долларов под потолком зарплат. При этом односторонние контракты на сезон-2024/25 есть только у 6 нападающих. 

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2 комментария
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Стиви, готовь по 8 млн в год на каждого и на 8 лет
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Ответ SLAPSHOT KINGS BET
Стиви, готовь по 8 млн в год на каждого и на 8 лет
Такие контракты в обоих случаях будут кражей со стороны Детройта. Скорее всего агенты будут выбивать контракты мостики на 5,5+ млн на 2-3 года. Если Зайдер получит на 4 года, то потом уйдёт просто так.
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