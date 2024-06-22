Айзерман о новых контрактах с Рэймондом и Зайдером: «Я бы хотел подписать их сейчас, но «Детройт» не может ничего им навязать»

Стив Айзерман не ожидает, что «Детройт» вскоре продлит Рэймонда и Зайдера.

Оба игрока могут стать ограниченно свободными агентами 1 июля. У них завершается срок действия трехлетних контрактов новичка.

22-летний форвард набрал 72 (31+41) очка в 82 играх в минувшем регулярном чемпионате .

23-летний защитник отметился 42 (9+33) баллами в 82 играх.

«Сейчас я бы хотел обойти этот вопрос стороной. Мы не можем им ничего навязать. Решения будут найдены, но я не ожидаю, что это произойдет в ближайшее время.

Я понимаю, что идет процесс. У меня был хороший диалог с их агентами. Мне бы хотелось, чтобы сделки были заключены сейчас, чтобы все стало яснее. Но я не могу это контролировать. Возможно, нам придется оперативно корректировать наши планы по работе на рынке», – сказал генеральный менеджер « ».

По данным CapFriendly, у «Ред Уингс» есть 29,4 млн долларов под потолком зарплат. При этом односторонние контракты на сезон-2024/25 есть только у 6 нападающих.