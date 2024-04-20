Патрик Кэйн не останется в «Детройте», скорее всего. Форвард намерен изучить варианты на рынке

Теги возможные переходы Детройт НХЛ Стив Айзерман Патрик Кэйн Хоккей

Патрик Кэйн не останется в «Детройте», скорее всего.

35-летний нападающий намерен выйти на рынок свободных агентов и изучить варианты продолжения карьеры. 

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ американец набрал 47 (20+27) очков в 50 играх за «Ред Уингс». Он пропустил первую часть сезона из-за восстановления после операции на бедре. 

Всего в регулярках в активе трехкратного обладателя Кубка Стэнли в составе «Чикаго» 1230 матчей и 1284 (471+813) очка. 

«Отличный год. Было здорово поиграть за «Детройт». У меня точно останутся хорошие воспоминания о времени, проведенном в команде. 

Как вы знаете, я буду свободным агентом. У меня нет контракта на следующий сезон. Я изучу ситуацию, поговорю с агентом и посмотрю, какие есть варианты. Сейчас трудно что-то сказать», – сказал Кэйн.

«Я сказал нашим потенциальным неограниченно свободным агентам, что хотел бы оставить их всех.

Но у нас есть несколько ограниченно свободных агентов, которых нужно продлить (в частности, защитник Мориц Зайдер и форвард Лукас Рэймонд – прим. Sports), и это повлияет на нашу ситуацию с потолком зарплат. В каком-то роде это головоломка», – сказал генменеджер «Детройта» Стив Айзерман

17 комментариев
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Уважаемые авторы новостей!

Извините меня, пожалуйста, побуду немного занудным душнилой)

Почпиу фразы "скорее всего", "думаю" вы ставите в конце предложения? Неужели читать "Патрик Кейн не останется в" Детройте", скорее всего" удобнее, чем "Патрик Кейн, скорее всего, не останется в" Детройте"?

Может быть я чего-то не понимаю. Ответьте, если вас не затруднит)
+36
-3
+33
35, уже можно и в Питсбурге поиграть
+24
0
+24
Ответ Юрий Богданов
35, уже можно и в Питсбурге поиграть
Не молодоват ли Кейн для Питтсбурга? Ему бы ещё повзрослеть на пару лет. Вот тогда готовый пингвин Дубаса.
+10
0
+10
Ждём в Амуре )))
+7
0
+7
Ответ copti_san
Было бы круто Кейна снова в Чикаго вместе с Бедардом увидеть
Непонятно, зачем они его выперли. Хотят Бедарда капитаном делать со следующего года? Ну так пацан не созрел, он как игрок - лучший, конечно, но ментально ещё маленькая ромашка, это вам не Ови или Кросби и не МакДи.
+6
0
+6
Было бы круто Кейна снова в Чикаго вместе с Бедардом увидеть
+7
-2
+5
Ответ YoRHa
С каких пор слово "думаю" стало фразой? И что такое "почпиу"?
Да-да, неправ, конечно же, речь идёт о словах. А "почпиу" это "почему")
+4
0
+4
Ответ Guy from sport
Уважаемые авторы новостей! Извините меня, пожалуйста, побуду немного занудным душнилой) Почпиу фразы "скорее всего", "думаю" вы ставите в конце предложения? Неужели читать "Патрик Кейн не останется в" Детройте", скорее всего" удобнее, чем "Патрик Кейн, скорее всего, не останется в" Детройте"? Может быть я чего-то не понимаю. Ответьте, если вас не затруднит)
С каких пор слово "думаю" стало фразой? И что такое "почпиу"?
+5
-2
+3
Может на родину..домой в Баффало?Вместо Олофсона или Гринуэя.С Диланом Козенсом связка может быть неплохая.
+1
0
+1
Ответ Hivaga22
Непонятно, зачем они его выперли. Хотят Бедарда капитаном делать со следующего года? Ну так пацан не созрел, он как игрок - лучший, конечно, но ментально ещё маленькая ромашка, это вам не Ови или Кросби и не МакДи.
Очевидно дать на старости лет шансы ещё чашку взять, а за одно чтобы танковать и перестраиваться не мешал
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Ответ jzfc4dmhxv
Ждём в Амуре )))
Там уже грецкий на первых ролях
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