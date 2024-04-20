Патрик Кэйн не останется в «Детройте», скорее всего. Форвард намерен изучить варианты на рынке

Патрик Кэйн не останется в «Детройте», скорее всего.

35-летний нападающий намерен выйти на рынок свободных агентов и изучить варианты продолжения карьеры.

В минувшем регулярном чемпионате американец набрал 47 (20+27) очков в 50 играх за «Ред Уингс». Он пропустил первую часть сезона из-за восстановления после операции на бедре.

Всего в регулярках в активе трехкратного обладателя Кубка Стэнли в составе «Чикаго» 1230 матчей и 1284 (471+813) очка.

«Отличный год. Было здорово поиграть за «Детройт». У меня точно останутся хорошие воспоминания о времени, проведенном в команде.

Как вы знаете, я буду свободным агентом. У меня нет контракта на следующий сезон. Я изучу ситуацию, поговорю с агентом и посмотрю, какие есть варианты. Сейчас трудно что-то сказать», – сказал .

«Я сказал нашим потенциальным неограниченно свободным агентам, что хотел бы оставить их всех.

Но у нас есть несколько ограниченно свободных агентов, которых нужно продлить (в частности, защитник Мориц Зайдер и форвард Лукас Рэймонд – прим. Sports), и это повлияет на нашу ситуацию с потолком зарплат. В каком-то роде это головоломка», – сказал генменеджер « » .