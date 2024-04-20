Патрик Кэйн не останется в «Детройте», скорее всего. Форвард намерен изучить варианты на рынке
Патрик Кэйн не останется в «Детройте», скорее всего.
35-летний нападающий намерен выйти на рынок свободных агентов и изучить варианты продолжения карьеры.
В минувшем регулярном чемпионате НХЛ американец набрал 47 (20+27) очков в 50 играх за «Ред Уингс». Он пропустил первую часть сезона из-за восстановления после операции на бедре.
Всего в регулярках в активе трехкратного обладателя Кубка Стэнли в составе «Чикаго» 1230 матчей и 1284 (471+813) очка.
«Отличный год. Было здорово поиграть за «Детройт». У меня точно останутся хорошие воспоминания о времени, проведенном в команде.
Как вы знаете, я буду свободным агентом. У меня нет контракта на следующий сезон. Я изучу ситуацию, поговорю с агентом и посмотрю, какие есть варианты. Сейчас трудно что-то сказать», – сказал Кэйн.
«Я сказал нашим потенциальным неограниченно свободным агентам, что хотел бы оставить их всех.
Но у нас есть несколько ограниченно свободных агентов, которых нужно продлить (в частности, защитник Мориц Зайдер и форвард Лукас Рэймонд – прим. Sports), и это повлияет на нашу ситуацию с потолком зарплат. В каком-то роде это головоломка», – сказал генменеджер «Детройта» Стив Айзерман.
Извините меня, пожалуйста, побуду немного занудным душнилой)
Почпиу фразы "скорее всего", "думаю" вы ставите в конце предложения? Неужели читать "Патрик Кейн не останется в" Детройте", скорее всего" удобнее, чем "Патрик Кейн, скорее всего, не останется в" Детройте"?
Может быть я чего-то не понимаю. Ответьте, если вас не затруднит)