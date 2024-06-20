Константин Барулин: «Бобровский все прекрасно понимает и готовится к следующим матчам. Ему достаточно одной великолепной игры, чтобы «Флорида» подняла Кубок Стэнли»

Константин Барулин высказался об игре Сергея Бобровского в финале плей-офф НХЛ.

Вратарь «Флориды» пропустил 9 шайб за 2 последних матча серии с « » (3-2).

«Да, в первых трех матчах Бобровский играл прилично, а вот в последних не задалось. Но я не скажу, что несмотря на счет 1:8, в прошлой игре он допустил какие-то ошибки. Так вышло, что практически все залетело, и его заменили.

Пять шайб? Повторюсь, в предыдущем матче Серегиных ошибок не было. Просто более удачно сыграли нападающие «Эдмонтона». При правильном выборе позиции Сергеем шайба все равно находила лазейку. Карты больше сошлись для «Эдмонтона».

В пятом матче была допущена ошибка, но, опять же, это были действия всей команды.

Желаю в дальнейшем «Флориде» удачи, и посмотрим, как будет серия развиваться. Думаю, Серега все прекрасно понимает и готовится к следующим матчам. Ему достаточно одной великолепной игры, чтобы «Флорида» подняла кубок», – сказал бывший вратарь сборной России Константин Барулин.