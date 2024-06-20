Константин Барулин: «Бобровский все прекрасно понимает и готовится к следующим матчам. Ему достаточно одной великолепной игры, чтобы «Флорида» подняла Кубок Стэнли»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Константин Барулин Сергей Бобровский НХЛ Хоккей

Константин Барулин высказался об игре Сергея Бобровского в финале плей-офф НХЛ.

Вратарь «Флориды» пропустил 9 шайб за 2 последних матча серии с «Эдмонтоном» (3-2).

«Да, в первых трех матчах Бобровский играл прилично, а вот в последних не задалось. Но я не скажу, что несмотря на счет 1:8, в прошлой игре он допустил какие-то ошибки. Так вышло, что практически все залетело, и его заменили.

Пять шайб? Повторюсь, в предыдущем матче Серегиных ошибок не было. Просто более удачно сыграли нападающие «Эдмонтона». При правильном выборе позиции Сергеем шайба все равно находила лазейку. Карты больше сошлись для «Эдмонтона».

В пятом матче была допущена ошибка, но, опять же, это были действия всей команды. 

Желаю в дальнейшем «Флориде» удачи, и посмотрим, как будет серия развиваться. Думаю, Серега все прекрасно понимает и готовится к следующим матчам. Ему достаточно одной великолепной игры, чтобы «Флорида» подняла кубок», – сказал бывший вратарь сборной России Константин Барулин.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Думаю если защита проснётся и чуток Бобу поможет, то кубок точно заберут...
+1
0
+1
пора закрыть серию
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий