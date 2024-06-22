Уодделл сообщил, что Мерзликин останется в «Коламбусе»: «Никто не будет совершать обмен ради такого контракта. Никто»

Теги Коламбус Дон Уодделл НХЛ Элвис Мерзликин Хоккей

Генменеджер «Коламбуса» сообщил, что Элвис Мерзликин останется в клубе.

В сезоне-2023/24 вратарь провел 41 матч, отражая в среднем 89,7% бросков при коэффициенте надежности 3,45.

Срок соглашения Элвиса Мерзликина с кэпхитом 5,4 млн долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.

«Давайте будем честны, никто не будет совершать обмен ради такого контракта. Никто.

Люди говорят: «Ну, почему бы вам не выкупить контракт?» Это выкуп на шесть лет, и есть третий, четвертый, пятый, шестой год, когда вам может понадобиться это место под потолком.

Так что эти два варианта исключили», – сказал генменеджер «Коламбуса» Дон Уодделл.

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7 комментариев
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Из-за этого латыша можем по понять минимум одного из пары Тарасов/Грейвс, поскольку Дон Дон хочет усилить вратарскую линию. Отлично, Я бы сказала превосходно. 👎🏻
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Щас Элвис сядет в чёрный "Бумер" и, едва сдерживая слёзы, умчится к ближайшей автобусной остановке
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С доплатой то можно скинуть часть контракта
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Ответ Михаил Блинов
Вот он не прав практически такой же контракт забрал Лос-Анжелес у Вашингтона, отдав топового нападающего.
А ты сможешь себе представить, что Колумбус бы взял обратно Дюбуа? Я нет.
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Ответ Cbj Fan
А ты сможешь себе представить, что Колумбус бы взял обратно Дюбуа? Я нет.
Вопрос не в том что я могу представить, а в том что если бы жакеты хотели его обменять, то нашли бы способ.
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Ответ Михаил Блинов
Вопрос не в том что я могу представить, а в том что если бы жакеты хотели его обменять, то нашли бы способ.
Да, удержать максимум позволенной зарплаты, к тому отдать хорошего игрока и/или высокой номер драфта за кого-то бесполезного.
Вообще, Кэпс возможно повезло, что Дюбуа, так сказать, довольно своеобразный.
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