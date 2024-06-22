Уодделл сообщил, что Мерзликин останется в «Коламбусе»: «Никто не будет совершать обмен ради такого контракта. Никто»
Генменеджер «Коламбуса» сообщил, что Элвис Мерзликин останется в клубе.
В сезоне-2023/24 вратарь провел 41 матч, отражая в среднем 89,7% бросков при коэффициенте надежности 3,45.
Срок соглашения Элвиса Мерзликина с кэпхитом 5,4 млн долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.
«Давайте будем честны, никто не будет совершать обмен ради такого контракта. Никто.
Люди говорят: «Ну, почему бы вам не выкупить контракт?» Это выкуп на шесть лет, и есть третий, четвертый, пятый, шестой год, когда вам может понадобиться это место под потолком.
Так что эти два варианта исключили», – сказал генменеджер «Коламбуса» Дон Уодделл.
Вообще, Кэпс возможно повезло, что Дюбуа, так сказать, довольно своеобразный.