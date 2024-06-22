Уодделл сообщил, что Мерзликин останется в «Коламбусе»: «Никто не будет совершать обмен ради такого контракта. Никто»

Генменеджер «Коламбуса» сообщил, что Элвис Мерзликин останется в клубе.

В сезоне-2023/24 вратарь провел 41 матч, отражая в среднем 89,7% бросков при коэффициенте надежности 3,45.

Срок соглашения с кэпхитом 5,4 млн долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.

«Давайте будем честны, никто не будет совершать обмен ради такого контракта. Никто.

Люди говорят: «Ну, почему бы вам не выкупить контракт?» Это выкуп на шесть лет, и есть третий, четвертый, пятый, шестой год, когда вам может понадобиться это место под потолком.

Так что эти два варианта исключили», – сказал генменеджер « » .