Генменеджер «Коламбуса»: «Чинахов – выдающийся молодой хоккеист. Мы считаем, что у него есть шанс стать очень хорошим игроком для нас»

Теги Коламбус Дон Уодделл НХЛ Егор Чинахов Хоккей

Генменеджер «Коламбуса» поделился мнением о Егоре Чинахове.

Сегодня нападающий продлил контракт с клубом на 2 года.

«Егор – выдающийся молодой игрок, который демонстрировал устойчивый прогресс в течение первых трех сезонов в нашей организации.

Мы считаем, что у него есть шанс стать очень хорошим игроком для нас, и мы рады, что он продолжит расти в «Блю Джекетс», – сказал генменеджер «Коламбуса» Дон Уодделл.

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3 комментария
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Успехов и удачи Егору в новом сезоне, главное без травм.
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