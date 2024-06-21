Генменеджер «Коламбуса»: «Чинахов – выдающийся молодой хоккеист. Мы считаем, что у него есть шанс стать очень хорошим игроком для нас»

Генменеджер «Коламбуса» поделился мнением о Егоре Чинахове.

Сегодня нападающий продлил контракт с клубом на 2 года.

« – выдающийся молодой игрок, который демонстрировал устойчивый прогресс в течение первых трех сезонов в нашей организации.

Мы считаем, что у него есть шанс стать очень хорошим игроком для нас, и мы рады, что он продолжит расти в «Блю Джекетс», – сказал генменеджер « » .