Генменеджер «Коламбуса»: «Чинахов – выдающийся молодой хоккеист. Мы считаем, что у него есть шанс стать очень хорошим игроком для нас»
Генменеджер «Коламбуса» поделился мнением о Егоре Чинахове.
Сегодня нападающий продлил контракт с клубом на 2 года.
«Егор – выдающийся молодой игрок, который демонстрировал устойчивый прогресс в течение первых трех сезонов в нашей организации.
Мы считаем, что у него есть шанс стать очень хорошим игроком для нас, и мы рады, что он продолжит расти в «Блю Джекетс», – сказал генменеджер «Коламбуса» Дон Уодделл.