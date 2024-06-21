Свечков о Лас-Вегасе: «Меня в казино не пустили. 21 год еще не исполнился, а там все строго, могут даже полицию вызвать, если будешь стоять смотреть, как играют»

Теги Нэшвилл НХЛ АХЛ Милуоки Федор Свечков Хоккей

Федор Свечков рассказал, что его не пустили в казино в Лас-Вегасе.

– Какие города, где играли, понравились больше всего, какие меньше?

– Остин – самый прикольный город, там «Техас» играет. Там хорошие рестораны, тепло, есть где погулять. Рокфорд и Гранд-Рапидс – так себе города. Чикаго – классный город, но мы там никогда не задерживались, приезжали на игру и сразу обратно домой.

Прикольно было в Лас-Вегасе, у нас там была вечеринка новичков. Только меня в казино не пустили, мне еще не исполнился 21 год, а там все строго, могут даже полицию вызвать, если будешь стоять смотреть, как играют. Где деньги – там все серьезно.

В Торонто симпатично, были там в начале сезона. Так больше и не вспомню. На выездах не много хороших городов, – сказал нападающий системы «Нэшвилла» Федор Свечков, которому в апреле исполнился 21 год.

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4 комментария
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А у нас любому 13-летнему пацану реклама букмекерок лезет из всех щелей смартфона. Я знаю, что на спортсе разные люди, в том числе, близкие к Думе. Меняйте законодательство, реклама ставок должна быть под запретом!
+8
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+4
Ответ dmitrysomov
А у нас любому 13-летнему пацану реклама букмекерок лезет из всех щелей смартфона. Я знаю, что на спортсе разные люди, в том числе, близкие к Думе. Меняйте законодательство, реклама ставок должна быть под запретом!
Так дума и разрешила этот бардак, который лоббировал Газпром и жулики-бандиты
+2
-2
0
Ответ dmitrysomov
А у нас любому 13-летнему пацану реклама букмекерок лезет из всех щелей смартфона. Я знаю, что на спортсе разные люди, в том числе, близкие к Думе. Меняйте законодательство, реклама ставок должна быть под запретом!
Солидарен. Но этого не будет. Большие деньги на кону. А реклама действительно лезет отовсюду.
0
0
0
Ответ dmitrysomov
А у нас любому 13-летнему пацану реклама букмекерок лезет из всех щелей смартфона. Я знаю, что на спортсе разные люди, в том числе, близкие к Думе. Меняйте законодательство, реклама ставок должна быть под запретом!
Ставки под запретом, пиво под запретом... А на чём же тогда клубам зарабатывать? Или так вечно и продолжать сосать деньги из бюджета?
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