Свечков о Лас-Вегасе: «Меня в казино не пустили. 21 год еще не исполнился, а там все строго, могут даже полицию вызвать, если будешь стоять смотреть, как играют»

Федор Свечков рассказал, что его не пустили в казино в Лас-Вегасе.

– Какие города, где играли, понравились больше всего, какие меньше?

– Остин – самый прикольный город, там «Техас» играет. Там хорошие рестораны, тепло, есть где погулять. Рокфорд и Гранд-Рапидс – так себе города. Чикаго – классный город, но мы там никогда не задерживались, приезжали на игру и сразу обратно домой.

Прикольно было в Лас-Вегасе, у нас там была вечеринка новичков. Только меня в казино не пустили, мне еще не исполнился 21 год, а там все строго, могут даже полицию вызвать, если будешь стоять смотреть, как играют. Где деньги – там все серьезно.

В Торонто симпатично, были там в начале сезона. Так больше и не вспомню. На выездах не много хороших городов, – сказал нападающий системы « » , которому в апреле исполнился 21 год.