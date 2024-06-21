Свечков о жизни в США: «На порядок дороже, чем в России. Поход в ресторан – 200-250 долларов. Доставка – не очень. После игры ничего, кроме пиццы или бургера, не заказать»

Федор Свечков рассказал о ценах в США.

21-летний хоккеист провел сезон в «Милуоки» в АХЛ. Форвард набрал 39 (16+23) очков в 57 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф – 12 (6+6) баллов в 15 играх.

– По чему скучали в Америке?

– Скучал по хачапури по-аджарски. Весь год не ел. Прилетел в Россию и первым делом пошел есть хачапури.

В Америке очень дорогие рестораны. Мы там практически никуда не ходили. Реже, чем в России ходили.

Баню мы нашли в часе езды от нас, ходили с ребятами. Я вообще заядлый банщик, люблю попариться.

– Жизнь дороже в Америке?

– На порядок дороже, чем в России. Поход в ресторан – 200-250 долларов. Гораздо дороже, чем у нас.

– Как вам сама еда и продукты? Многие жалуются, что там и рестораны не очень, и овощи пластиковые, а хорошие продукты стоят очень дорого.

– Мы все время закупались в Whole Foods (сеть супермаркетов в США, специализирующаяся на продаже органических продуктов питания – Sports).

Я на еде не экономил. Там все продукты вкусные, ягоды, фрукты, овощи – как в России. Доставка в Америке – не очень. После игры ничего, кроме пиццы или бургера, не заказать.

В принципе на доставке не очень много вариантов со здоровой едой, на выездах сталкивались с такой проблемой.

– Вы следите за питанием?

– Слежу, но калории не считаю.

Стараюсь есть здоровые продукты, без вредных вещей, – сказал нападающий системы « » .