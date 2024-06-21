Свечков о жизни в США: «На порядок дороже, чем в России. Поход в ресторан – 200-250 долларов. Доставка – не очень. После игры ничего, кроме пиццы или бургера, не заказать»

Теги Нэшвилл НХЛ АХЛ КХЛ Милуоки Федор Свечков Хоккей

Федор Свечков рассказал о ценах в США.

21-летний хоккеист провел сезон в «Милуоки» в АХЛ. Форвард набрал 39 (16+23) очков в 57 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф – 12 (6+6) баллов в 15 играх.

– По чему скучали в Америке?

– Скучал по хачапури по-аджарски. Весь год не ел. Прилетел в Россию и первым делом пошел есть хачапури.

В Америке очень дорогие рестораны. Мы там практически никуда не ходили. Реже, чем в России ходили.

Баню мы нашли в часе езды от нас, ходили с ребятами. Я вообще заядлый банщик, люблю попариться.

– Жизнь дороже в Америке?

– На порядок дороже, чем в России. Поход в ресторан – 200-250 долларов. Гораздо дороже, чем у нас.

– Как вам сама еда и продукты? Многие жалуются, что там и рестораны не очень, и овощи пластиковые, а хорошие продукты стоят очень дорого.

– Мы все время закупались в Whole Foods (сеть супермаркетов в США, специализирующаяся на продаже органических продуктов питания – Sports).

Я на еде не экономил. Там все продукты вкусные, ягоды, фрукты, овощи – как в России. Доставка в Америке – не очень. После игры ничего, кроме пиццы или бургера, не заказать.

В принципе на доставке не очень много вариантов со здоровой едой, на выездах сталкивались с такой проблемой.

– Вы следите за питанием?

– Слежу, но калории не считаю.

Стараюсь есть здоровые продукты, без вредных вещей, – сказал нападающий системы «Нэшвилла» Федор Свечков.

4 комментария
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Что есть, то есть. Мы хороши в доставке. Но в Родном досуга - 0. Ни тебе театра адекватного, ни концертов, ни приезжих выставок, ни спортивных мероприятий интересных и актуальных, кроме Лады.

Вся развлекуха - жральни, доставка из жрален, пивнари и телик. Вся культура досуга сводится к жральням.
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запишешь мой телефон - расскажу как готовить ?)
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Бедолага
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Ответ khayembii
Что есть, то есть. Мы хороши в доставке. Но в Родном досуга - 0. Ни тебе театра адекватного, ни концертов, ни приезжих выставок, ни спортивных мероприятий интересных и актуальных, кроме Лады. Вся развлекуха - жральни, доставка из жрален, пивнари и телик. Вся культура досуга сводится к жральням.
Он вроде бы в Москве и в Петербурге играл...
Там со всем этим не так плохо...
До Милуоки, конечно не дотягивает, да и до Нэшвилла, но немного
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