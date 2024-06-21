Свечков о жизни в США: «На порядок дороже, чем в России. Поход в ресторан – 200-250 долларов. Доставка – не очень. После игры ничего, кроме пиццы или бургера, не заказать»
Федор Свечков рассказал о ценах в США.
21-летний хоккеист провел сезон в «Милуоки» в АХЛ. Форвард набрал 39 (16+23) очков в 57 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф – 12 (6+6) баллов в 15 играх.
– По чему скучали в Америке?
– Скучал по хачапури по-аджарски. Весь год не ел. Прилетел в Россию и первым делом пошел есть хачапури.
В Америке очень дорогие рестораны. Мы там практически никуда не ходили. Реже, чем в России ходили.
Баню мы нашли в часе езды от нас, ходили с ребятами. Я вообще заядлый банщик, люблю попариться.
– Жизнь дороже в Америке?
– На порядок дороже, чем в России. Поход в ресторан – 200-250 долларов. Гораздо дороже, чем у нас.
– Как вам сама еда и продукты? Многие жалуются, что там и рестораны не очень, и овощи пластиковые, а хорошие продукты стоят очень дорого.
– Мы все время закупались в Whole Foods (сеть супермаркетов в США, специализирующаяся на продаже органических продуктов питания – Sports).
Я на еде не экономил. Там все продукты вкусные, ягоды, фрукты, овощи – как в России. Доставка в Америке – не очень. После игры ничего, кроме пиццы или бургера, не заказать.
В принципе на доставке не очень много вариантов со здоровой едой, на выездах сталкивались с такой проблемой.
– Вы следите за питанием?
– Слежу, но калории не считаю.
Стараюсь есть здоровые продукты, без вредных вещей, – сказал нападающий системы «Нэшвилла» Федор Свечков.
Вся развлекуха - жральни, доставка из жрален, пивнари и телик. Вся культура досуга сводится к жральням.
Там со всем этим не так плохо...
До Милуоки, конечно не дотягивает, да и до Нэшвилла, но немного