«Коачелла» Байлсмы – 4-й клуб в истории АХЛ, вышедший в финал в каждом из первых двух сезонов. «Милуоки» Свечкова, Афанасьева и Аскарова вылетел

Теги Нэшвилл НХЛ АХЛ Кубок Колдера Дэн Байлсма Сиэтл Крис Дриджер Джон Хэйден Ярослав Аскаров Егор Афанасьев Кэйл Флери Йоаким Кемелл Коачелла Вэлли Хоккей

Фарм-клуб «Сиэтла» вышел в финал плей-офф АХЛ во втором сезоне подряд.

«Коачелла» обыграла «Милуоки» в финале Западной конференции (4-1, 5:1 в пятом матче).

Команда тренера Дэна Байлсмы проводит второй сезон в АХЛ. Напомним, что в дебютном сезоне клуб также вышел в финал.

«Файрбердс» стали четвертым клубом в истории АХЛ, вышедшим в финал Кубка Колдера в каждом из первых двух сезонов в лиге. Ранее это удалось «Сиракьюз Старс» (в 1937 и 1938 годах), «Вояжерс» (1972 и 1973) и «Мэйн Маринерс» (1978 и 1979).

В пятой игре с «Эдмиралс» нападающий Джон Хэйден сделал хет-трик, защитник Кэйл Флери отметился 3 передачами, вратарь Крис Дриджер отбил 32 из 33 бросков.

В составе «Милуоки» гол забил форвард Йоаким Кемелл, нападающий Федор Свечков сделал передачу. Егор Афанасьев не набрал очков. Ярослав Аскаров был запасным вратарем.

В финале «Коачелла» встретится с победителем серии между «Херши» и «Кливлендом».

Напомним, в следующем сезоне Байлсма будет главным тренером «Сиэтла».

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1 комментарий
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