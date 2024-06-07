Свечков набрал 2+1 в матче полуфинала плей-офф АХЛ с «Коачеллой». «Милуоки» размочил счет в серии – 1-3

Федор Свечков набрал 2+1 в матче полуфинала плей-офф АХЛ с «Коачеллой».

Форвард « » был признан второй звездой четвертого матча финала Западной конференции (7:2, 1-3).

В активе 21-летнего россиянина 11 (6+5) очков в 14 играх в текущем розыгрыше Кубка Колдера за фарм « » при полезности «+2».

Форвард «Эдмиралс» сегодня остался без очков (5+4 в 14 играх), вратарь Ярослав Аскаров не играл из-за травмы.