Свечков набрал 2+1 в матче полуфинала плей-офф АХЛ с «Коачеллой». «Милуоки» размочил счет в серии – 1-3

Теги Нэшвилл НХЛ АХЛ Милуоки Кубок Колдера Егор Афанасьев Федор Свечков Коачелла Вэлли Хоккей

Федор Свечков набрал 2+1 в матче полуфинала плей-офф АХЛ с «Коачеллой».

Форвард «Милуоки» был признан второй звездой четвертого матча финала Западной конференции (7:2, 1-3). 

В активе 21-летнего россиянина 11 (6+5) очков в 14 играх в текущем розыгрыше Кубка Колдера за фарм «Нэшвилла» при полезности «+2».

Форвард «Эдмиралс» Егор Афанасьев сегодня остался без очков (5+4 в 14 играх), вратарь Ярослав Аскаров не играл из-за травмы.

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