Депутат Свищев о словах Конюхова: «Овечкин прославляет Россию своей игрой и гражданской позицией. Он неоднократно показывал, что любит свою родину, гордится ей»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Федор Конюхов Государственная дума Дмитрий Свищев Политика Спорт-Экспресс Хоккей

Дмитрий Свищев высказался о критике Федора Конюхова в адрес Александра Овечкина.

Известный путешественник заявил о плохом отношении к капитану «Вашингтона»: «Я ему руки бы не подал! Выступает в Америке, а нужно в России играть, нашу Родину прославлять! Никакого Гретцки он не обгонит».

«Это его очень спорная позиция. Овечкин прославляет Россию своей игрой и гражданской позицией.

Он неоднократно показывал, что любит свою родину, гордится ей», – заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

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31 комментарий
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Саша любит Америку в Америке и любит Россию в России, наш пострел везде поспел!!)
+24
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+23
Последние 5-10 лет ощущение будто в сумасшедшнем бреду живу если честно.
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+21
Конечно гордится! Но детишек на всякий случай в США делает! Как все истинные патриоты! И недвижку именно там приобретают!
+13
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+12
Прославлять святую Русь играя во вражеском Вашингтоне - а что так можно было?
+9
-1
+8
Ответ Дмитрий Кузнецов
А почему нет? Он вписал своё имя в историю хоккея, нравится это Вам или нет. И сделал он это будучи гражданином России. И в истории нхл он будет отмечен как российский хоккеист
Во вы умный! Но умной бывает собака, а человек должен быть разумным, у него должен быть разум. А теперь я вас удивлю. Очечкин косвенно, да даже не косвено, финансирует СВУ. Он зарабатывает в США, поднимая экономику главного члена НАТО, платя налоги в казну США, и клуб Вашингтон Кэпиталз, и НХЛ, и куча других, связанных с ними, все они платят налоги в казну США, а США финансирует СВУ. Почему он до сих пор не иностранный агент и не враг! Мало того, что получает деньги из кармана иностранного государства, так ещё и часть денег, в качестве налогов, отдаёт злейшему врагу, который мечтает уничтожить Россию (Лавров и ВВП так говорят, а у меня нет основания им не верить.)
+8
0
+8
Когда Конюхов подаёт сигналы бедствия или ему становится хреново в его никому ненужных путешествиях, то на него тратится куча государственных денег, чтобы обеспечить его помощью и ещё ему помогает не только Россия. Так что ты клятый бородач сам ещё тот западный прихвостень
+6
-2
+4
А как показывал что любит то?то что летом прилетает на тусовки в Москву с Бузовой и Бастой ?я что то ни разу не видел что бы он где то на Камчатке или Алтае отдохнул итд, к примеру Артемия Панарина приведу )))
+4
-1
+3
как по мне, все наши чиновники, не должны иметь двойное гражданство, недвижимость за рубежом. их семья будет жить, лечиться, учиться, и процветать именно в нашей стране, законы которой приняли чиновники. не согласен, свободен.
+3
0
+3
Ответ Red Stoun
Объясните, какая польза от этих заплывов конюхова??? Кому это надо, кроме него самого?
Возможно наркоту гоняет по земному шару, видимо нанюхался и гонит теперь вот такую херню
+5
-2
+3
Ответ Дмитрий Кузнецов
А почему нет? Он вписал своё имя в историю хоккея, нравится это Вам или нет. И сделал он это будучи гражданином России. И в истории нхл он будет отмечен как российский хоккеист
История НХЛ и прославление России это одно и тоже?
+2
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+2
Ответ Курт Кобэйн
как по мне, все наши чиновники, не должны иметь двойное гражданство, недвижимость за рубежом. их семья будет жить, лечиться, учиться, и процветать именно в нашей стране, законы которой приняли чиновники. не согласен, свободен.
А зачем они чиновниками становились, раком перед кем-то ходили, зады языками шлифовали. Чтобы вместе со всеми в наших больницах лечиться?!
+2
0
+2
Ответ Дмитрий Кузнецов
А вы еще, наверное, и продукты под заграничными брендами не покупаете?) дайте угадаю, всё своё, с огорода) и одежду то, наверное, сами шьете? Ну тогда приношу вам свои самые искренние извинения. Хотя хуавей часть чипов все таки покупает в недружественных странах)
Хуавей выпустил специальную Православную версию для патриотов, все чипы из северной Кореи и Ирана
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Ответ Boni
Во вы умный! Но умной бывает собака, а человек должен быть разумным, у него должен быть разум. А теперь я вас удивлю. Очечкин косвенно, да даже не косвено, финансирует СВУ. Он зарабатывает в США, поднимая экономику главного члена НАТО, платя налоги в казну США, и клуб Вашингтон Кэпиталз, и НХЛ, и куча других, связанных с ними, все они платят налоги в казну США, а США финансирует СВУ. Почему он до сих пор не иностранный агент и не враг! Мало того, что получает деньги из кармана иностранного государства, так ещё и часть денег, в качестве налогов, отдаёт злейшему врагу, который мечтает уничтожить Россию (Лавров и ВВП так говорят, а у меня нет основания им не верить.)
А теперь я расстрою Вас. Вы покупаете товары зарубежных марок. И с Ваших покупок тоже идет копеечка в казну западных стран, соответственно Вы тоже финансируете ВСУ)
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Пора думе принять закон о том, кто такой патриот и выдавать им удостоверения, чтобы наказывать тех, кто против них выступает.
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Да-а-а. А Федор-то прям осиное гнездо разворошил. Со всех сторон налетели и поливают кто во что горазд. С чего бы?!... Стыдобень да и только.
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Ответ Дмитрий Кузнецов
А теперь я расстрою Вас. Вы покупаете товары зарубежных марок. И с Ваших покупок тоже идет копеечка в казну западных стран, соответственно Вы тоже финансируете ВСУ)
Кто вам сказал, что я покупаю.... Я 11 лет отъездил на JEEPах GRAND CHEROKEE, а год назад пересел на Китайский автопром. И телефон у меня HUAWEI
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Торпедировать гада!)))
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Ответ lakers
Хуавей выпустил специальную Православную версию для патриотов, все чипы из северной Кореи и Ирана
Ещё из йемена и сектора газа)))
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Объясните, какая польза от этих заплывов конюхова??? Кому это надо, кроме него самого?
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Ответ Alex Rykov
При чем тут Торпедо? Я предложил по лодке деда торпедой дать.)))
Овечкин - Динамо, ты предложил торпедировать)))
Не в ту сторону подумала))
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Если честно, России слава Овечкина не нужна, а вот его благотворительность дело другое, тут он вообще молодец.
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Депутаты у нас тоже любят. Но деньги и детей держат там.
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Ответ бессоветный
История НХЛ и прославление России это одно и тоже?
А то что он будет вписан в историю сильнейшей лиги мира как российский хоккеист это не прославление своей страны? Если Вы так не считаете то будь по вашему
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0
Ответ Boni
Кто вам сказал, что я покупаю.... Я 11 лет отъездил на JEEPах GRAND CHEROKEE, а год назад пересел на Китайский автопром. И телефон у меня HUAWEI
А вы еще, наверное, и продукты под заграничными брендами не покупаете?) дайте угадаю, всё своё, с огорода) и одежду то, наверное, сами шьете? Ну тогда приношу вам свои самые искренние извинения. Хотя хуавей часть чипов все таки покупает в недружественных странах)
0
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0
Ответ Дмитрий Кузнецов
А вы еще, наверное, и продукты под заграничными брендами не покупаете?) дайте угадаю, всё своё, с огорода) и одежду то, наверное, сами шьете? Ну тогда приношу вам свои самые искренние извинения. Хотя хуавей часть чипов все таки покупает в недружественных странах)
HUAWEI под санкциями США, если вы не в курсе. Одежду говорите? До СВО, основным моим магазином был FARFETCH, я столько накупил, что мне на долго хватит, носить не успеваю.
Я что то не пойму, вы патриот или не патриот. Не юлите, говорите прямо))
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Ответ Boni
HUAWEI под санкциями США, если вы не в курсе. Одежду говорите? До СВО, основным моим магазином был FARFETCH, я столько накупил, что мне на долго хватит, носить не успеваю. Я что то не пойму, вы патриот или не патриот. Не юлите, говорите прямо))
Не надо путать патриотизм и идиотизм. Это два разных понятия
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Ответ Дмитрий Кузнецов
Не надо путать патриотизм и идиотизм. Это два разных понятия
Оооо.., у вас прогресс..... Вот я и говорю, что у человека должен быть разум, с помощью которого он может размышлять и анализировать, а не быть умным как собака, выполняющая команды....
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Ответ Red Stoun
Объясните, какая польза от этих заплывов конюхова??? Кому это надо, кроме него самого?
А ты попробуй проплыви на лодке в океане,это тебе не голы забивать
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Ответ Ксюша Каблукова
Торпедо, если отойти от того, что они наши враги, команда, заслуживающая уважения, а уж их фанаты одни из лучших в России.
При чем тут Торпедо? Я предложил по лодке деда торпедой дать.)))
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