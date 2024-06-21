Депутат Свищев о словах Конюхова: «Овечкин прославляет Россию своей игрой и гражданской позицией. Он неоднократно показывал, что любит свою родину, гордится ей»

Дмитрий Свищев высказался о критике Федора Конюхова в адрес Александра Овечкина.

Известный путешественник заявил о плохом отношении к капитану « »: «Я ему руки бы не подал! Выступает в Америке, а нужно в России играть, нашу Родину прославлять! Никакого Гретцки он не обгонит».

«Это его очень спорная позиция. Овечкин прославляет Россию своей игрой и гражданской позицией.

Он неоднократно показывал, что любит свою родину, гордится ей», – заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту .