Депутат Свищев о словах Конюхова: «Овечкин прославляет Россию своей игрой и гражданской позицией. Он неоднократно показывал, что любит свою родину, гордится ей»
Дмитрий Свищев высказался о критике Федора Конюхова в адрес Александра Овечкина.
Известный путешественник заявил о плохом отношении к капитану «Вашингтона»: «Я ему руки бы не подал! Выступает в Америке, а нужно в России играть, нашу Родину прославлять! Никакого Гретцки он не обгонит».
«Это его очень спорная позиция. Овечкин прославляет Россию своей игрой и гражданской позицией.
Он неоднократно показывал, что любит свою родину, гордится ей», – заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
Не в ту сторону подумала))
Я что то не пойму, вы патриот или не патриот. Не юлите, говорите прямо))