Терещенко о словах Конюхова про Овечкина: «Я в шоке, в голове не укладывается. Он же тоже плавал не только в России, верно? Александр – настоящий патриот страны»

Теги Вашингтон Алексей Терещенко Александр Овечкин НХЛ Федор Конюхов КХЛ Матч ТВ Хоккей

Алексей Терещенко оценил критику Федора Конюхова в адрес Александра Овечкина.

Известный путешественник заявил о плохом отношении к капитану «Вашингтона»: «Я ему руки бы не подал! Выступает в Америке, а нужно в России играть, нашу Родину прославлять! Никакого Гретцки он не обгонит».

«Честно говоря, это бред какой‑то. Почему человек не может играть там? Саня был, есть и будет русским человеком.

Он каждый свой отпуск возвращается на родину, всегда готовится здесь. Он настоящий патриот своей страны и никогда этого не скрывал, выступая непосредственно в столице США.

Он уже много лет на первых ролях в НХЛ, бьется, чтобы побить исторический рекорд Уэйна Гретцки – великое достижение величайшего игрока в нашем виде спорта. Наш, русский парень! Это же круто.

Я в шоке от такого высказывания, в голове не укладывается, с чем такая резкая критика может быть связана.

Посмотрите, сейчас три наших пацана бьются за Кубок Стэнли. Им тоже не надо руку пожимать? А тем, кто в Европе играет в футбол, – Саша Головин, Алексей Миранчук, Матвей Сафонов, им тоже? Я не понимаю такой логики.

Конюхов – уважаемый человек, путешественник, мореплаватель. Но так высказываться нельзя. Он же тоже плавал не только в России, верно? Давайте тоже ему руку не будем подавать.

Возможно, Федор не понимает, что такое профессиональный спорт.

Это адский труд, поверьте, особенно, когда ты, возвращаясь к Овечкину, столько лет находишься на вершине НХЛ», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

Материалы по теме

43 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Любимое занятие патриотов любить родину издалека, желательно из- за океана
+48
-8
+40
Конюхов переплавал
+29
-3
+26
Ну, перестарался старый мореплаватель в патриотических излияниях - с кем не бывает. Патриотизм он как алкоголизм - стоит погрузиться в эту бездну и все, уже остановиться невозможно.
+15
-3
+12
Ответ Алексей Горланов
А налоги этот настоящий патриот страны Овечкин в какой стране платит? И на что они идут потом, каждому известно. Но это другое, понимать надо.
он платит где зарабатывает все по закону
+15
-5
+10
Ответ sd4fmwrvz8
Комментарий удален пользователем
Мутный мужик...
+13
-3
+10
каждый отпуск в стране, вот это патриот
+12
-3
+9
Иногда лучше жевать чем говорить
+12
-6
+6
Ответ Loko
Какие патриоты? Платят миллионные налоги враждебной стране. На эти налоги производится оружие для армии США.
Девушка, ты плохо питаешься - или сотни компаний из западных стран получают с тебя деньги за продукты.
Комп твой отечественный? Смарт на вражеской Андроиде, или, не дай бог, Эппл?
Ты смешна! 🤮
+6
-2
+4
Конюхов просто сказал правду!
+6
-3
+3
Ответ ROS#
Любимое занятие патриотов любить родину издалека, желательно из- за океана
Чем больше родину мы любим, тем дальше от неё живём.😅😅😅
+3
-1
+2
Ответ Novak
Овечкин - патриот не страны, а путина, если уж на то пошло. И своими налогами пополняет бюджет коварной Америки, которая спит и видит, как бы Россиюшку погубить. Почему на него ещё соловьёвы-киселёвы не набросились - вопрос.
А зарплату кто Овечкину платит?
+3
-1
+2
Ответ Всё знаю
Назови пятёрых патриотов. Самых известных. Пятерых.
Сведения о тех, кто честно платит налоги в РОССИИ имеются в налоговой инспекции. Обратись туда, они тебе обязательно ответят.
+2
0
+2
Ха. У меня не было на этой почве вопросов к Овечкину, как нет вопросов к многим другим игрокам НХЛ, родившимся в России, если бы не Putin team. И весь пропагандистский треш, что был с этим связан.
Или пусть трусы наденет, или крестик снимет.
Нельзя и гражданином США быть и на приемы к их президенту томошнему ходить, и за Россию топить.уже давно не те времена. Или выбираешь сторону, или вообще игнорируешь политику. Ови решил в этом говне испачкаться. Как и многие из "элитки", что на всех стульях сразу сидеть хотят.
+5
-3
+2
Пусть Конюхов отдаст все деньги, что заработал рекламой оружейной фирмы Blaser. Это ведь не российская фирма, немецкая. А зарабатывать, как он говорит, нужно в России.
+5
-3
+2
Конюхов всё рекорды ставит, и всё в одиночестве - как тут с ума не сойти.
+6
-4
+2
Это мнение Конюхова.Что он не имеет право на своё мнение?
+3
-2
+1
Основатель "Putin team" - главный умелец цацать и тут и там
+1
0
+1
Ответ fikc69
он платит где зарабатывает все по закону
Ну так об этом и речь))
+2
-1
+1
Ответ фанат спартака с 1967
конюхов не жил в стране нато и не платил там налоги,да и американского гражданство не имеет
Зато рекламировал немецкую оружейную компанию - 👍🏻 Овечкин тоже не имеет Американского гражданства)
+2
-1
+1
Овечкин - патриот не страны, а путина, если уж на то пошло.
И своими налогами пополняет бюджет коварной Америки, которая спит и видит, как бы Россиюшку погубить. Почему на него ещё соловьёвы-киселёвы не набросились - вопрос.
+10
-9
+1
Ответ Vedved
Только вот деньги за твои покупки уходят - зарубеж, а Европа потом на эти деньги оружие производит. Подай пример: покупай исключительно те вещи/технику/машины - которые производятся в РФ💪🏻
Если деньги за мои покупки уходят за рубеж, то это проблема налоговой. Все вещи, которые я покупаю произведены на заводах, находящихся в России или в Китае, который является дружественной страной. Так что не суди о других по себе.
+1
-1
0
Конюхов 🤡 и 🍑лиз
+5
-5
0
Ответ Loko
Все налоги с моих покупок платятся в РОССИИ!!!!
Только вот деньги за твои покупки уходят - зарубеж, а Европа потом на эти деньги оружие производит. Подай пример: покупай исключительно те вещи/технику/машины - которые производятся в РФ💪🏻
+1
-1
0
Ответ Loko
Если деньги за мои покупки уходят за рубеж, то это проблема налоговой. Все вещи, которые я покупаю произведены на заводах, находящихся в России или в Китае, который является дружественной страной. Так что не суди о других по себе.
Ну может и проблема налоговой, хотя это не так. Но для себя то как осознание того, что на твои деньги в странах нато производится оружие?)
+1
-1
0
Ответ Сергей Фетисов
Это мнение Конюхова.Что он не имеет право на своё мнение?
Ну Овечкин же не имеет права на своё мнение. Сколько его хейтят за Putin team? Вот и Конюхов пусть помалкивает)
+1
-1
0
Ответ Мельников Михаил
Ха. У меня не было на этой почве вопросов к Овечкину, как нет вопросов к многим другим игрокам НХЛ, родившимся в России, если бы не Putin team. И весь пропагандистский треш, что был с этим связан. Или пусть трусы наденет, или крестик снимет. Нельзя и гражданином США быть и на приемы к их президенту томошнему ходить, и за Россию топить.уже давно не те времена. Или выбираешь сторону, или вообще игнорируешь политику. Ови решил в этом говне испачкаться. Как и многие из "элитки", что на всех стульях сразу сидеть хотят.
Народ уже с ума сошел с этой Putin team. Это его личная позиция и если она не совпадает с Вашей, то это Ваши проблемы. А к президенту сша он на личный прием ходил? Или команду приглашали?
+2
-2
0
Ответ Vedved
Китай - дружественная страна? Ну да…. Именно поэтому - китайские банки перестают принимать платежи из РФ, вводятся запреты на поставки товаров в РФ. Чудесные друзья, лучшие - я бы даже сказал👍🏻
Могут себе позволить...
0
0
0
Ответ Loko
Патриоты те, кто честно платят налоги в РОССИИ!!! Их многие десятки миллионов. Всех назвать?
Назови пятёрых патриотов.
Самых известных.
Пятерых.
0
0
0
Ответ Всё знаю
А кто патриот для тебя? Можешь несколько фамилии назвать?)
Патриоты те, кто честно платят налоги в РОССИИ!!! Их многие десятки миллионов. Всех назвать?
+2
-2
0
Ответ Loko
Какие патриоты? Платят миллионные налоги враждебной стране. На эти налоги производится оружие для армии США.
А кто патриот для тебя?
Можешь несколько фамилии назвать?)
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий