Терещенко о словах Конюхова про Овечкина: «Я в шоке, в голове не укладывается. Он же тоже плавал не только в России, верно? Александр – настоящий патриот страны»

Алексей Терещенко оценил критику Федора Конюхова в адрес Александра Овечкина.

Известный путешественник заявил о плохом отношении к капитану «Вашингтона»: «Я ему руки бы не подал! Выступает в Америке, а нужно в России играть, нашу Родину прославлять! Никакого Гретцки он не обгонит».

«Честно говоря, это бред какой‑то. Почему человек не может играть там? Саня был, есть и будет русским человеком.

Он каждый свой отпуск возвращается на родину, всегда готовится здесь. Он настоящий патриот своей страны и никогда этого не скрывал, выступая непосредственно в столице США.

Он уже много лет на первых ролях в НХЛ, бьется, чтобы побить исторический рекорд Уэйна Гретцки – великое достижение величайшего игрока в нашем виде спорта. Наш, русский парень! Это же круто.

Я в шоке от такого высказывания, в голове не укладывается, с чем такая резкая критика может быть связана.

Посмотрите, сейчас три наших пацана бьются за Кубок Стэнли. Им тоже не надо руку пожимать? А тем, кто в Европе играет в футбол, – Саша Головин, Алексей Миранчук, Матвей Сафонов, им тоже? Я не понимаю такой логики.

Конюхов – уважаемый человек, путешественник, мореплаватель. Но так высказываться нельзя. Он же тоже плавал не только в России, верно? Давайте тоже ему руку не будем подавать.

Возможно, Федор не понимает, что такое профессиональный спорт.

Это адский труд, поверьте, особенно, когда ты, возвращаясь к Овечкину, столько лет находишься на вершине НХЛ», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.