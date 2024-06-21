Терещенко о словах Конюхова про Овечкина: «Я в шоке, в голове не укладывается. Он же тоже плавал не только в России, верно? Александр – настоящий патриот страны»
Алексей Терещенко оценил критику Федора Конюхова в адрес Александра Овечкина.
Известный путешественник заявил о плохом отношении к капитану «Вашингтона»: «Я ему руки бы не подал! Выступает в Америке, а нужно в России играть, нашу Родину прославлять! Никакого Гретцки он не обгонит».
«Честно говоря, это бред какой‑то. Почему человек не может играть там? Саня был, есть и будет русским человеком.
Он каждый свой отпуск возвращается на родину, всегда готовится здесь. Он настоящий патриот своей страны и никогда этого не скрывал, выступая непосредственно в столице США.
Он уже много лет на первых ролях в НХЛ, бьется, чтобы побить исторический рекорд Уэйна Гретцки – великое достижение величайшего игрока в нашем виде спорта. Наш, русский парень! Это же круто.
Я в шоке от такого высказывания, в голове не укладывается, с чем такая резкая критика может быть связана.
Посмотрите, сейчас три наших пацана бьются за Кубок Стэнли. Им тоже не надо руку пожимать? А тем, кто в Европе играет в футбол, – Саша Головин, Алексей Миранчук, Матвей Сафонов, им тоже? Я не понимаю такой логики.
Конюхов – уважаемый человек, путешественник, мореплаватель. Но так высказываться нельзя. Он же тоже плавал не только в России, верно? Давайте тоже ему руку не будем подавать.
Возможно, Федор не понимает, что такое профессиональный спорт.
Это адский труд, поверьте, особенно, когда ты, возвращаясь к Овечкину, столько лет находишься на вершине НХЛ», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
Комп твой отечественный? Смарт на вражеской Андроиде, или, не дай бог, Эппл?
Ты смешна! 🤮
Или пусть трусы наденет, или крестик снимет.
Нельзя и гражданином США быть и на приемы к их президенту томошнему ходить, и за Россию топить.уже давно не те времена. Или выбираешь сторону, или вообще игнорируешь политику. Ови решил в этом говне испачкаться. Как и многие из "элитки", что на всех стульях сразу сидеть хотят.
И своими налогами пополняет бюджет коварной Америки, которая спит и видит, как бы Россиюшку погубить. Почему на него ещё соловьёвы-киселёвы не набросились - вопрос.
Самых известных.
Пятерых.
Можешь несколько фамилии назвать?)