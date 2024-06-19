ЦСКА проведет сборы в Минске и сыграет с минским «Динамо» и «Спартаком» в межсезонье

Теги ЦСКА Спартак Илья Воробьев Динамо Минск Кубок мэра Москвы КХЛ товарищеские матчи Хоккей

ЦСКА опубликовал план предсезонной подготовки.

С 1 по 3 августа игроки пройдут углубленное медицинское обследование. Затем команда отправится на тренировочные сборы в Минск. 

Сборы пройдут с 4 по 19 августа. Завершением цикла подготовки станет товарищеский матч с минским «Динамо».  

После этого хоккеисты продолжат тренироваться в Москве. 25 августа команда проведет контрольный матч против «Спартака».

С 29 августа по 1 сентября ЦСКА примет участие в Кубке Мэра Москвы. 

Заключительную часть подготовки к новому сезону игроки проведут в Москве. 

Регулярный чемпионат-2024/25 стартует 3 сентября.

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2 комментария
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Состав то где у ЦСКА??? Кроме Дрозда никого не подписали
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Ответ Эдуард Элверс
Состав то где у ЦСКА??? Кроме Дрозда никого не подписали
Будут
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