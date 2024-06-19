ЦСКА проведет сборы в Минске и сыграет с минским «Динамо» и «Спартаком» в межсезонье
ЦСКА опубликовал план предсезонной подготовки.
С 1 по 3 августа игроки пройдут углубленное медицинское обследование. Затем команда отправится на тренировочные сборы в Минск.
Сборы пройдут с 4 по 19 августа. Завершением цикла подготовки станет товарищеский матч с минским «Динамо».
После этого хоккеисты продолжат тренироваться в Москве. 25 августа команда проведет контрольный матч против «Спартака».
С 29 августа по 1 сентября ЦСКА примет участие в Кубке Мэра Москвы.
Заключительную часть подготовки к новому сезону игроки проведут в Москве.
Регулярный чемпионат-2024/25 стартует 3 сентября.