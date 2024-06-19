ЦСКА проведет сборы в Минске и сыграет с минским «Динамо» и «Спартаком» в межсезонье

ЦСКА опубликовал план предсезонной подготовки.

С 1 по 3 августа игроки пройдут углубленное медицинское обследование. Затем команда отправится на тренировочные сборы в Минск.

Сборы пройдут с 4 по 19 августа. Завершением цикла подготовки станет товарищеский матч с минским « ».

После этого хоккеисты продолжат тренироваться в Москве. 25 августа команда проведет контрольный матч против « ».

С 29 августа по 1 сентября примет участие в Кубке Мэра Москвы.

Заключительную часть подготовки к новому сезону игроки проведут в Москве.

Регулярный чемпионат-2024/25 стартует 3 сентября.