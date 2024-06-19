Мальцев о новом контракте со «Спартаком»: «Надоело скитаться по хоккейному миру – хотелось определенности. Команда подбирается сильная. Цели самые высокие»
Михаил Мальцев прокомментировал решение продлить контракт со «Спартаком».
Ранее клуб объявил о подписании соглашения сроком на два года с 26-летним нападающим.
«Скитаться по хоккейному миру надоело – хотелось определенности.
Команда у нас подбирается сильная. Будем работать, чтобы реализовать потенциал. Цели самые высокие.
Раздевалка практически полностью сохраняется, а там у нас все в порядке», – написал нападающий «Спартака» Михаил Мальцев.