Мальцев о новом контракте со «Спартаком»: «Надоело скитаться по хоккейному миру – хотелось определенности. Команда подбирается сильная. Цели самые высокие»

Теги Спартак КХЛ Михаил Мальцев Хоккей

Михаил Мальцев прокомментировал решение продлить контракт со «Спартаком».

Ранее клуб объявил о подписании соглашения сроком на два года с 26-летним нападающим.

«Скитаться по хоккейному миру надоело – хотелось определенности.

Команда у нас подбирается сильная. Будем работать, чтобы реализовать потенциал. Цели самые высокие.

Раздевалка практически полностью сохраняется, а там у нас все в порядке», – написал нападающий «Спартака» Михаил Мальцев.

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1 комментарий
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Всё правильно Михаил 😉
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