Сушинский о «Локомотиве»: «Радулову и Никитину будет вместе тяжело, есть опасения»

Теги Локомотив Игорь Никитин Максим Сушинский Александр Радулов КХЛ Хоккей

Максим Сушинский высказался о переходе Александра Радулова в «Локомотив».

Команду возглавляет Игорь Никитин.

«Радулову и Никитину будет вместе тяжело, есть опасения. Думаю, авторитет Никитина тяжело задавить. Им надо разговаривать и быть полезными для команды.

Думаю, что они детали обговорили еще до подписания контракта. Будут действовать в интересах команды больше, чем в своих личных», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Сушинский.

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