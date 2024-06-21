Сушинский о «Локомотиве»: «Радулову и Никитину будет вместе тяжело, есть опасения»

Максим Сушинский высказался о переходе Александра Радулова в «Локомотив».

Команду возглавляет .

« и Никитину будет вместе тяжело, есть опасения. Думаю, авторитет Никитина тяжело задавить. Им надо разговаривать и быть полезными для команды.

Думаю, что они детали обговорили еще до подписания контракта. Будут действовать в интересах команды больше, чем в своих личных», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Сушинский.