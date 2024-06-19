Илья Сафонов: «Радулов и Шипачев – мастера с большой буквы. Но в «Ак Барсе» наступает новый этап, придется двигаться без них»

Теги Ак Барс Дмитрий Кагарлицкий Александр Радулов КХЛ Вадим Шипачев Илья Сафонов Хоккей

Илья Сафонов поделился мнением о Вадиме Шипачеве и Александре Радулове.

– «Ак Барс» официально покинули Кирилл Петров, Александр Радулов, Дмитрий Кагарлицкий, Вадим Шипачев, близок к уходу Артем Лукоянов. Тяжело ли прощаться с людьми, с которыми долго играли вместе?

– Да, конечно. Что Саня, что Вадик – это мастера с большой буквы. Приятно было поучиться у них. Они всегда могли мне подсказать.

С Радуловым я играл в одной тройке. Да, он очень эмоциональный, но он много правильных вещей говорит, притом таких, которые обычный человек не увидит. Радулов в своем любимом стиле много подсказывал, направлял. Понадобилось время, чтобы воспринимать его информацию. 

Кага – большой профессионал. Вадик скоро станет лучшим бомбардиром за всю историю КХЛ, это о многом говорит.

Но в команде наступает новый этап, и нам придется двигаться без них. При этом все они внесли большой вклад в успех команды. 

– Можно ли сказать, что у Радулова есть хорошие тренерские задатки?

– Это будет устрашающий тренер (смеется). Говорят же: «Чтобы стать тренером, нужно убить в себе игрока». Саня пока что горит, он хочет играть в хоккей. Не могу предположить, станет ли он тренером или нет, – сказал нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов.

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3 комментария
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Один дед в одной команде, нужны и рабочие лошадки, АК Барс правильно делает что разгоняет эту банду!
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Всему когда-то приходит своё время ,а их время уже прошло!
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да нафига такие аналы как кага и остальные пофессиАналы? когда бабла рванули и команду опозорили?
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