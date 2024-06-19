Илья Сафонов поделился мнением о Вадиме Шипачеве и Александре Радулове.

– « » официально покинули Кирилл Петров, , , , близок к уходу Артем Лукоянов. Тяжело ли прощаться с людьми, с которыми долго играли вместе?

– Да, конечно. Что Саня, что Вадик – это мастера с большой буквы. Приятно было поучиться у них. Они всегда могли мне подсказать.

С Радуловым я играл в одной тройке. Да, он очень эмоциональный, но он много правильных вещей говорит, притом таких, которые обычный человек не увидит. Радулов в своем любимом стиле много подсказывал, направлял. Понадобилось время, чтобы воспринимать его информацию.

Кага – большой профессионал. Вадик скоро станет лучшим бомбардиром за всю историю , это о многом говорит.

Но в команде наступает новый этап, и нам придется двигаться без них. При этом все они внесли большой вклад в успех команды.

– Можно ли сказать, что у Радулова есть хорошие тренерские задатки?

– Это будет устрашающий тренер (смеется). Говорят же: «Чтобы стать тренером, нужно убить в себе игрока». Саня пока что горит, он хочет играть в хоккей. Не могу предположить, станет ли он тренером или нет, – сказал нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов.