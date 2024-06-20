Кожевников о словах Разина про Радулова и Шипачева: «У него есть право на мнение. Не у всех такие молодые составы, как у «Металлурга» – им повезло»

Теги Металлург Мг Александр Радулов КХЛ Вадим Шипачев Андрей Разин Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников оценил высказывание Андрея Разина.

Главный тренер «Металлурга» ранее опубликовал мнение касательно нападающих Александра Радулова и Вадима Шипачева: «Лучший период карьеры Радулова и Шипачева позади, им будет тяжело не на ведущих ролях. Мне важно, чтобы хоккеисты были готовы быть лидерами, но и «носить рояль» не отказывались».

– Андрей Разин говорит, что у Шипачева и Радулова лучшие годы карьеры позади.

– Я не вижу в этом ничего такого. Это заслуженный человек. У него есть право на свое мнение.

Другое дело, что у них еще есть шанс поиграть. Не у всех такие молодые составы, как у «Металлурга». Не стоит забывать еще и о том, что магнитогорцам повезло. 

Считаю, если Александр и Вадим сами хотят играть дальше, у них будет шанс, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

2 комментария
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4-0 в финале это что повезло?
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повезло? по-моему половина этого состава другим тренерам просто не нужна была, а Разин из них сделал механизм.
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