Кожевников о словах Разина про Радулова и Шипачева: «У него есть право на мнение. Не у всех такие молодые составы, как у «Металлурга» – им повезло»
Александр Кожевников оценил высказывание Андрея Разина.
Главный тренер «Металлурга» ранее опубликовал мнение касательно нападающих Александра Радулова и Вадима Шипачева: «Лучший период карьеры Радулова и Шипачева позади, им будет тяжело не на ведущих ролях. Мне важно, чтобы хоккеисты были готовы быть лидерами, но и «носить рояль» не отказывались».
– Андрей Разин говорит, что у Шипачева и Радулова лучшие годы карьеры позади.
– Я не вижу в этом ничего такого. Это заслуженный человек. У него есть право на свое мнение.
Другое дело, что у них еще есть шанс поиграть. Не у всех такие молодые составы, как у «Металлурга». Не стоит забывать еще и о том, что магнитогорцам повезло.
Считаю, если Александр и Вадим сами хотят играть дальше, у них будет шанс, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.