Журова о словах Конюхова: «Овечкин демонстрирует нашу мощь. Его пытались за многие вещи наказать, но не смогли. Нет лиги лучше, чем НХЛ»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Светлана Журова Федор Конюхов КХЛ Политика Спорт-Экспресс Хоккей

Светлана Журова оценила высказывание Федора Конюхова про Александра Овечкина.

Известный путешественник заявил о плохом отношении к капитану «Вашингтона»: «Я ему руки бы не подал! Выступает в Америке, а нужно в России играть, нашу Родину прославлять! Никакого Гретцки он не обгонит».

«У Александра есть контрактные обязательства, которые достаточно серьезные. Он не может просто взять и уехать.

Он своим выступлением показывает, что русские потрясающие играют в хоккей. Нет лиги лучше, чем НХЛ.

Я считаю, Овечкин демонстрирует нашу мощь. Его пытались за многие вещи наказать, но не смогли.

Он, наоборот, наша сила», – сказала олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.

Материалы по теме

21 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Как мог депутат Госдумы хвалить НХЛ, находящуюся на территории сразу двух враждебных стран - США и Канады.?? Да это просто госизмена.
+38
-1
+37
А как же КХЛ? Журова что, на патриотка? Лишить ее депутатского мандата!
+29
-1
+28
Я что то пропустил. Кто и когда пытался наказать Овечкина? И главное как...
+24
-1
+23
Ответ Gord Lane
Я что то пропустил. Кто и когда пытался наказать Овечкина? И главное как...
Контракт в КХЛ предлагали, наверное.
+14
-1
+13
Не удивлюсь если у Овечкина есть паспорт США
+9
0
+9
Ответ Gord Lane
Я что то пропустил. Кто и когда пытался наказать Овечкина? И главное как...
Заставляют в Америке играть, вестимо.
+7
0
+7
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Как мог депутат Госдумы хвалить НХЛ, находящуюся на территории сразу двух враждебных стран - США и Канады.?? Да это просто госизмена.
А чем Вам НочнаяХЛ не лучшая?
+8
-1
+7
Ваша сила в пустословии и лапкоподнимании. так что Овечкин не подходит под ваших. он американский.
+8
-2
+6
«У Александра есть контрактные обязательства, которые достаточно серьезные. Он не может просто взять и уехать»

А зачем же он грозился на корейский евротур 2018 приехать?))
+8
-3
+5
Предал Динамо и продался американцам.
А мог же стать лучшим бомбардиром КХЛ
+6
-1
+5
они миллионы долларов платят в бюджет США про который вы нам долбите каждый день что они главные наши враги, а завтра скажут что США лучшая армия мира тогда по вашему наши военные туда должны бежать? есть враги а есть Родина и в трудные дни надо быть с ней а не с контрактами с которых они делают врагов богаче!!!
+6
-1
+5
Депутат России славит НХЛ. Хорошо хоть не зигует...
+7
-2
+5
Ответ Gord Lane
Я что то пропустил. Кто и когда пытался наказать Овечкина? И главное как...
Его вычеркнули из списков на получение БМВ после Олимпиады в Сочи)))
+3
0
+3
Ещё одна низкопоклонница перед бездуховным западом. Что она несёт, НХЛ лучшая лига мира? Пора, пора проверить ее на возможность работы на блок нато
+2
0
+2
Ответ mitos
Депутат России славит НХЛ. Хорошо хоть не зигует...
и это говорит дипутат.....
+3
-1
+2
Если бы Овечкин не пожал руки солдатам НАТО, они пожали бы их нам!
+1
0
+1
Как лига врага может быть лучшей в голове депутата?! Как в лиге врага может играть "патриот" России в нынешних обстоятельствах?! Как это всё может увязываться с тем, что ежедневно говорят на ТВ?! На самом деле всё просто и всем понятно.
+1
0
+1
У Ротенберга появилась опоннентка
0
0
0
Ответ SergFed71
Не удивлюсь если у Овечкина есть паспорт США
Ну дети то у него точно в России родились, у настоящего патриота ведь не может быть иначе?!
0
0
0
Ответ Angelgirl
Ну дети то у него точно в России родились, у настоящего патриота ведь не может быть иначе?!
Ха- ха три раза.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий