Журова о словах Конюхова: «Овечкин демонстрирует нашу мощь. Его пытались за многие вещи наказать, но не смогли. Нет лиги лучше, чем НХЛ»

Светлана Журова оценила высказывание Федора Конюхова про Александра Овечкина.

Известный путешественник заявил о плохом отношении к капитану «Вашингтона»: «Я ему руки бы не подал! Выступает в Америке, а нужно в России играть, нашу Родину прославлять! Никакого Гретцки он не обгонит».

«У Александра есть контрактные обязательства, которые достаточно серьезные. Он не может просто взять и уехать.

Он своим выступлением показывает, что русские потрясающие играют в хоккей. Нет лиги лучше, чем НХЛ.

Я считаю, Овечкин демонстрирует нашу мощь. Его пытались за многие вещи наказать, но не смогли.

Он, наоборот, наша сила», – сказала олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.