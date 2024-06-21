Маршессо о Макдэвиде: «Самый доминирующий игрок всех времен, должно быть. То, что он делает, невероятно. И это не против «Сан-Хосе» в декабре, а в финале»

Джонатан Маршессо считает Коннора Макдэвида самым доминирующим игроком в истории.

Форвард «Вегаса», ставший обладателем приза MVP плей-офф НХЛ-2023, оценил шансы Макдэвида на получение «Конн Смайт Трофи» в этом году.

Капитан «Эдмонтона» набрал 8 (3+5) очков в двух победных матчах «Ойлерс» в финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой» (2-3 после пяти игр). На его счету 42 (8+34) балла в 23 играх в текущем плей-офф.

«Довольно сложно пройти мимо Коннора. То, что он сейчас делает, просто невероятно. Он набрал столько очков. Он на первом плане, когда находится на льду. Как бы соперники ни говорили друг другу, что его надо поймать на силовой или задержать, этого не получается. Он слишком быстр. Слишком подвижен. За ним не успевают. Он невероятен.

И он делает все это не против «Сан-Хосе» в декабре, а сейчас, в июне, в финале Кубка Стэнли, где играют две лучшие команды. Сейчас он дает своей команде шанс спастись.

Я не застал другие эпохи в истории НХЛ, но он, должно быть, самый доминирующий игрок всех времен. Игра сейчас стала такой быстрой, и его реакция невероятна. Да, я думаю, что вне зависимости от исхода серии, Коннор должен стать тем парнем, который получит приз», – сказал Маршессо.

«Сан-Хосе» занял последнее место в минувшем регулярном чемпионате НХЛ с 47 очками в 82 играх при разнице шайб «минус 150».