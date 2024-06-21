Маршессо о Макдэвиде: «Самый доминирующий игрок всех времен, должно быть. То, что он делает, невероятно. И это не против «Сан-Хосе» в декабре, а в финале»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Сан-Хосе НХЛ Коннор Макдэвид Джонатан Маршессо Хоккей

Джонатан Маршессо считает Коннора Макдэвида самым доминирующим игроком в истории.

Форвард «Вегаса», ставший обладателем приза MVP плей-офф НХЛ-2023, оценил шансы Макдэвида на получение «Конн Смайт Трофи» в этом году. 

Капитан «Эдмонтона» набрал 8 (3+5) очков в двух победных матчах «Ойлерс» в финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой» (2-3 после пяти игр). На его счету 42 (8+34) балла в 23 играх в текущем плей-офф. 

«Довольно сложно пройти мимо Коннора. То, что он сейчас делает, просто невероятно. Он набрал столько очков. Он на первом плане, когда находится на льду. Как бы соперники ни говорили друг другу, что его надо поймать на силовой или задержать, этого не получается. Он слишком быстр. Слишком подвижен. За ним не успевают. Он невероятен. 

И он делает все это не против «Сан-Хосе» в декабре, а сейчас, в июне, в финале Кубка Стэнли, где играют две лучшие команды. Сейчас он дает своей команде шанс спастись. 

Я не застал другие эпохи в истории НХЛ, но он, должно быть, самый доминирующий игрок всех времен. Игра сейчас стала такой быстрой, и его реакция невероятна. Да, я думаю, что вне зависимости от исхода серии, Коннор должен стать тем парнем, который получит приз», – сказал Маршессо. 

«Сан-Хосе» занял последнее место в минувшем регулярном чемпионате НХЛ с 47 очками в 82 играх при разнице шайб «минус 150». 

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20 комментариев
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Ответ Splin
Все по делу,но всеж доминирование 99го было куда грандиозней и масштабней. Да Марио подоминантей был
О Марио и говорить нечего. Он был Богом. Человек пережил рак, страшные операции на спине и ушел на пике. Когда команде было трудно, вернулся в 35 лет и порвал лигу: 43 игры в регулярке 2000-2001 и 35+41+76, а это 1,77 очка за игру. А когда закончил, поднял команду как руководитель и собрал костяк который взял три Кубка. Не человек, он "Глыба". Так что, Коннору еще есть что доказывать
+16
-2
+14
В каждой эпохе свои герои, но Макди самый крутой в свое время. Не зря его называют хоккейным Месси, точно лучший игрок последених 10 лет и 100% входит в топ 5 всех времен. Лучшим не назову, из уважения к звездам прошлого, они играли в свое время, да и Коннору пока не покорилась вершина айсберга. По набору скилов уникален, таких никогда не было, даже сравнить не с кем. Молодчик!
+16
-4
+12
А вот Карандин рекомендует приуменьшить восторги. Маршессо просто не видел советских хоккеистов, иначе он бы на бегунка и внимания не обратил))
+10
-1
+9
Сан-Хосе обыгрывал их в сезоне
+2
0
+2
Ответ SLAPSHOT KINGS BET
О Марио и говорить нечего. Он был Богом. Человек пережил рак, страшные операции на спине и ушел на пике. Когда команде было трудно, вернулся в 35 лет и порвал лигу: 43 игры в регулярке 2000-2001 и 35+41+76, а это 1,77 очка за игру. А когда закончил, поднял команду как руководитель и собрал костяк который взял три Кубка. Не человек, он "Глыба". Так что, Коннору еще есть что доказывать
я отлично знаю карьеру Марио🤭✌️
+3
-1
+2
Ответ Maxim Shumov
А вот Карандин рекомендует приуменьшить восторги. Маршессо просто не видел советских хоккеистов, иначе он бы на бегунка и внимания не обратил))
Не понимаю тех, кто называет его бегунком, парень дико крут и творит историю. Наши тоже были хороши. Про союз все ясно, там полно великих, а в 90х у нас был свой бегунок-Паша Буре, лучший снайпер своего времени, не даром "Русская ракета". Про него в Ванкувере даже песни сочиняли и идолом считали. Жалко травмы испортили карьеру. Паша умудрялся в забить 29,5%!!!! Только вдумайтесь, ВСЕХ голов Флориды в сезоне 2000-2001, а именно 59 из 200. Сейчас даже Мэттьюз так не может и у Ови такого вклада в голы команды никогда не было. Как говориться в "одно жало" Паша тащил. А что он Творил в Нагано!!!!! Один полуфинал с Финами чего стоит, пентакрик среди сильнейших, это не шутки. Вот тебе и русский бегунок.
+6
-4
+2
Ответ SLAPSHOT KINGS BET
Не понимаю тех, кто называет его бегунком, парень дико крут и творит историю. Наши тоже были хороши. Про союз все ясно, там полно великих, а в 90х у нас был свой бегунок-Паша Буре, лучший снайпер своего времени, не даром "Русская ракета". Про него в Ванкувере даже песни сочиняли и идолом считали. Жалко травмы испортили карьеру. Паша умудрялся в забить 29,5%!!!! Только вдумайтесь, ВСЕХ голов Флориды в сезоне 2000-2001, а именно 59 из 200. Сейчас даже Мэттьюз так не может и у Ови такого вклада в голы команды никогда не было. Как говориться в "одно жало" Паша тащил. А что он Творил в Нагано!!!!! Один полуфинал с Финами чего стоит, пентакрик среди сильнейших, это не шутки. Вот тебе и русский бегунок.
Это же сарказм
+3
-1
+2
Ответ Maxim Shumov
Это же сарказм
Да понял я👍
+3
-1
+2
Все по делу,но всеж доминирование 99го было куда грандиозней и масштабней. Да Марио подоминантей был
+6
-5
+1
Третий кандидат от Маршессо на спортск, сначала Барков, потом Бобровский, теперь Магди, Интересно где он отпуск проводит, с Кожевниковым?
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Ответ SLAPSHOT KINGS BET
О Марио и говорить нечего. Он был Богом. Человек пережил рак, страшные операции на спине и ушел на пике. Когда команде было трудно, вернулся в 35 лет и порвал лигу: 43 игры в регулярке 2000-2001 и 35+41+76, а это 1,77 очка за игру. А когда закончил, поднял команду как руководитель и собрал костяк который взял три Кубка. Не человек, он "Глыба". Так что, Коннору еще есть что доказывать
Ну Марио уникален, тут спорить бесмысленно. Но мои предпочтерия отданы 99му🤭😬✌️
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Ответ SLAPSHOT KINGS BET
На вкус и цвет, но Великие оба, без вопросов игроки своего поколения🤝
Да всегда отмечается, 99/66 и потом все остальные
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Ответ Дмитрий Кутузов
Лучший игрок в мире: Гретцки: ~1979-1987 Лемье: ~1988-1997 Ягр: ~1998-2006 Кросби: ~2007-2017 Макдэвид: ~2018-... Who’s next?!...
Но при этом 99ый лучший в 2х десятлетиях по очкам 🤭✌️😬
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