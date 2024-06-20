Кросби об игре Макдэвида в серии с «Флоридой»: «То, что он делает, невероятно. Он вышел на другой уровень, это непросто сделать в плей-офф»
Сидни Кросби высказался об игре Коннора Макдэвида в серии с «Флоридой».
«Ойлерс» выиграли два матча подряд в финальной серии Кубка Стэнли с «Пантерс», счет стал 2-3. Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 8 (3+5) очков в двух последних играх.
«То, что он делает, невероятно. Каким-то образом он вышел на другой уровень.
Это непросто сделать, особенно в плей-офф», – сказал нападающий «Питтсбурга», трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сидни Кросби.