Кросби об игре Макдэвида в серии с «Флоридой»: «То, что он делает, невероятно. Он вышел на другой уровень, это непросто сделать в плей-офф»

Сидни Кросби высказался об игре Коннора Макдэвида в серии с «Флоридой».

«Ойлерс» выиграли два матча подряд в финальной серии Кубка Стэнли с «Пантерс», счет стал 2-3. Капитан « » набрал 8 (3+5) очков в двух последних играх.

«То, что он делает, невероятно. Каким-то образом он вышел на другой уровень.

Это непросто сделать, особенно в плей-офф», – сказал нападающий «Питтсбурга», трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сидни Кросби.