Кросби об игре Макдэвида в серии с «Флоридой»: «То, что он делает, невероятно. Он вышел на другой уровень, это непросто сделать в плей-офф»

Теги Питтсбург Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Сидни Кросби НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Сидни Кросби высказался об игре Коннора Макдэвида в серии с «Флоридой».

«Ойлерс» выиграли два матча подряд в финальной серии Кубка Стэнли с «Пантерс», счет стал 2-3. Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 8 (3+5) очков в двух последних играх.

«То, что он делает, невероятно. Каким-то образом он вышел на другой уровень.

Это непросто сделать, особенно в плей-офф», – сказал нападающий «Питтсбурга», трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сидни Кросби.

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3 комментария
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Коннор дико крут, самый доминирующий хоккеист 21го века, без вариантов. Скорость, техника, видение площадки, высший пилотаж!
+22
-1
+21
Ну если уже Сид так сказал, то как говорится, остальным можно и не высказываться! Осталась взять кубок Стэнли и дело в шляпе! Вперёд Эдмонтон!!!🔥 Удачи капитану и команде!!!🇨🇦
+18
-1
+17
хочу, чтобы наши ребята с Флоридой взяли кубок, но если выиграет Эдмонтон, буду очень рад за Макдэвида
+9
-1
+8
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