Маккиннон о Макдэвиде: «Я восхищаюсь тем, насколько спокойным он оставался при счете 0-3. В его игре нет паники»
Нэтан Маккиннон высказался о выступлении Коннора Макдэвида в серии с «Флоридой».
«Ойлерс» выиграли два матча подряд в финальной серии Кубка Стэнли с «Пантерс», счет стал 2-3. Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 8 (3+5) очков в двух последних играх.
«Я думаю, самое классное, чем я восхищаюсь, – это то, насколько спокойным он оставался, когда они проигрывали со счетом 0-3.
В его игре нет паники, и он вывел ее на другой уровень. Он очень спокоен и демонстрирует потрясающее лидерство в своей команде», – сказал нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон.
И кстати Грецки провел невероятный плей-офф за ЛА в 93. Вот действительно в одно лицо затащил их в финал, но что поделать когда перед тобой парадоксальный и непроигрывающий в овертаймах Монреаль.