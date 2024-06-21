Маккиннон о Макдэвиде: «Я восхищаюсь тем, насколько спокойным он оставался при счете 0-3. В его игре нет паники»

Теги Флорида Кубок Стэнли Колорадо Эдмонтон НХЛ Нэтан Маккиннон Коннор Макдэвид Хоккей

Нэтан Маккиннон высказался о выступлении Коннора Макдэвида в серии с «Флоридой».

«Ойлерс» выиграли два матча подряд в финальной серии Кубка Стэнли с «Пантерс», счет стал 2-3. Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 8 (3+5) очков в двух последних играх. 

«Я думаю, самое классное, чем я восхищаюсь, – это то, насколько спокойным он оставался, когда они проигрывали со счетом 0-3.

В его игре нет паники, и он вывел ее на другой уровень. Он очень спокоен и демонстрирует потрясающее лидерство в своей команде», – сказал нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон.

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7 комментариев
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Макдэвид просто делает свою работу как профессионал и выполняет всё, что может на каждый текущий момент, подавая пример, как капитан и лидер всем своим товарищам по команде, без тревоги, суеты и паники!!! 97…
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Макди сейчас на пике, творит историю. Уже в клубе великих, а затащит такой финал, можно кино снимать- "Чудо на льду-2". Сейчас его эпоха, его время, момент истины великого спортсмена. Он и есть Ойлерс!!! Он-"Человек-команда". Ни Грецки, ни Кросби, ни Лемье, не имели такого влияния на игру команды. Твори Коннор, настало твое время!
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Let’s go Oilers!
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Ответ SLAPSHOT KINGS BET
Макди сейчас на пике, творит историю. Уже в клубе великих, а затащит такой финал, можно кино снимать- "Чудо на льду-2". Сейчас его эпоха, его время, момент истины великого спортсмена. Он и есть Ойлерс!!! Он-"Человек-команда". Ни Грецки, ни Кросби, ни Лемье, не имели такого влияния на игру команды. Твори Коннор, настало твое время!
99ый и 66ой не имели..ну скажете тоже
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Ответ SLAPSHOT KINGS BET
По 66му без вопросов, тут я погарячился. По Грецки так не скажу, он попал в тепличные условия с великими одноклубниками и штамповал рекорды когда забивали очень много в лиге. Его игра -на интелекте, за воротами он был лучшим, но такой доминации у него не было. Марио был круче, если бы не травмы и болячки не Грецки бы владел рекордами. Марио с самого драфта целину поднимал, с лузеров вытащил пингвинов и сделал чемпионами. Грецки после Эдмонтона ничего уже не смог, так как Мессье и ко рядом уже не было. Даже с ЛА в финале не получилось, Руа их уделал
Потому у Эдмонтона и получилась команда династия! Ибо один в поле не воин. Где был супер Марио пока в команде не появились Коффи , Рекки и Тротье все видели.
И кстати Грецки провел невероятный плей-офф за ЛА в 93. Вот действительно в одно лицо затащил их в финал, но что поделать когда перед тобой парадоксальный и непроигрывающий в овертаймах Монреаль.
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Ответ Strlive
Потому у Эдмонтона и получилась команда династия! Ибо один в поле не воин. Где был супер Марио пока в команде не появились Коффи , Рекки и Тротье все видели. И кстати Грецки провел невероятный плей-офф за ЛА в 93. Вот действительно в одно лицо затащил их в финал, но что поделать когда перед тобой парадоксальный и непроигрывающий в овертаймах Монреаль.
Хабс тогда вопреки чашку взяли, на характере и Святом Патрике. У каждого великого была своя команда, у Грецки это Эдмонтон, до сих пор считаю, что зря он за деньгами погнался, славы в Голливуде захотел, потом по рукам пошел. Немного подпортил свое наследие доя не ведающих. По мне все равно великий, как и Марио. Сами подумайте, они уже давно не играют, а мы их обсуждаем и восхваляем. Вот что значит величие и наследие. Дай Бог о сегодняшних звездах будут говорить через 30-40 лет.
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