Маккиннон о Макдэвиде: «Я восхищаюсь тем, насколько спокойным он оставался при счете 0-3. В его игре нет паники»

Нэтан Маккиннон высказался о выступлении Коннора Макдэвида в серии с «Флоридой».

«Ойлерс» выиграли два матча подряд в финальной серии Кубка Стэнли с «Пантерс», счет стал 2-3. Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 8 (3+5) очков в двух последних играх.

«Я думаю, самое классное, чем я восхищаюсь, – это то, насколько спокойным он оставался, когда они проигрывали со счетом 0-3.

В его игре нет паники, и он вывел ее на другой уровень. Он очень спокоен и демонстрирует потрясающее лидерство в своей команде», – сказал нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон.