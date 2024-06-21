Карандин о Шипачеве: «Под сомнительных легионеров из АХЛ выделяются намного большие деньги. Хоккей в их исполнении – «бей-беги». Вадим на этом фоне – хоккейный аристократ»

Теги АХЛ Динамо Минск КХЛ Юрий Карандин Вадим Шипачев Хоккей

Юрий Карандин высказался о переходе Вадима Шипачева в минское «Динамо».

– Пока все наперегонки хвалят Макдэвида, в КХЛ Минск взял, да и увел Шипачева. Да, ему не двадцать и не тридцать лет, но он умнейший центрфорвард, рядом с которым как грибы после дождя могли бы расти молодые нападающие. Именно такие диспетчеры развивают любую команду, весь национальный хоккей.

Мне понятно, почему подсуетился Минск. Не сомневаюсь, что задумка с Шипачевым в Беларуси сработает, и мы увидим рост белорусской молодежи.

Мне не понятно, почему Россия так легко потеряла такого игрока и почему остались в стороне российские клубы? Особенно те, в которых много молодежи и которым нужно ее развивать. Для меня это загадка.

– Говорят, что для таких клубов Шипачев слишком дорогой хоккеист.

– Читаю прессу и вижу, что под сомнительных легионеров из АХЛ выделяются намного большие деньги. Адаптируются ли они к КХЛ, потянут ли уровень – большой вопрос.

Да и хоккей в их исполнении – как правило, «бей-беги», к сожалению, этим они похожи и на многих российских хоккеистов нового поколения. Шипачев на этом фоне – хоккейный аристократ.

Поэтому кадровая политика в КХЛ мне не понятна. Получается, сами работаем против своей школы и своего будущего. 

Вот чему пресса должна уделить основное внимание, а не очередной рекламе Макдэвида, – сказал бывший советский арбитр Юрий Карандин.

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10 комментариев
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Вадим уже ленивый ветеран. Вот и все.
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Макдевид в рекламе не нуждается,за него говорят его результаты.
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Так результат то в хоккее и не только делают лесорубы и лейтенанты. А на аристократов спрос ограничен.
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аристократы играют в НХЛ а талантливые лодыри в КХЛ
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Будем откровенны аристократия и мастерство Вадима в нынешнем его состоянии актуально для игры в большинстве и для улучшения ПП Шипачева в первую очередь брал Минск
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Дурака валял весь сезон в АкБарсе ваш аристократ.
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Этот аристократ очень хорош при модели игры, когда от него не требуются выполнять большой объём в защите и страховать своих крайних и дают возможности для импровизации. Как бы не смеялись с приколов про его скорость, но это так. Особенно заметно в своей зоне, когда соперники легко от него отрываются
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