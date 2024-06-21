Карандин о Шипачеве: «Под сомнительных легионеров из АХЛ выделяются намного большие деньги. Хоккей в их исполнении – «бей-беги». Вадим на этом фоне – хоккейный аристократ»

Юрий Карандин высказался о переходе Вадима Шипачева в минское «Динамо».

– Пока все наперегонки хвалят Макдэвида, в КХЛ Минск взял, да и увел . Да, ему не двадцать и не тридцать лет, но он умнейший центрфорвард, рядом с которым как грибы после дождя могли бы расти молодые нападающие. Именно такие диспетчеры развивают любую команду, весь национальный хоккей.

Мне понятно, почему подсуетился Минск. Не сомневаюсь, что задумка с Шипачевым в Беларуси сработает, и мы увидим рост белорусской молодежи.

Мне не понятно, почему Россия так легко потеряла такого игрока и почему остались в стороне российские клубы? Особенно те, в которых много молодежи и которым нужно ее развивать. Для меня это загадка.

– Говорят, что для таких клубов Шипачев слишком дорогой хоккеист.

– Читаю прессу и вижу, что под сомнительных легионеров из выделяются намного большие деньги. Адаптируются ли они к КХЛ, потянут ли уровень – большой вопрос.

Да и хоккей в их исполнении – как правило, «бей-беги», к сожалению, этим они похожи и на многих российских хоккеистов нового поколения. Шипачев на этом фоне – хоккейный аристократ.

Поэтому кадровая политика в КХЛ мне не понятна. Получается, сами работаем против своей школы и своего будущего.

Вот чему пресса должна уделить основное внимание, а не очередной рекламе Макдэвида, – сказал бывший советский арбитр Юрий Карандин.