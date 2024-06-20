Зарипов о Шипачеве в минском «Динамо»: «Может, Вадим принесет Минску победную палочку, которая сделает клуб чемпионом»
Данис Зарипов высказался о переходе Вадима Шипачева в минское «Динамо».
– Александр Радулов и Вадим Шипачев, которые прошлый сезон провели в «Ак Барсе», теперь в ярославском «Локомотиве» и минском «Динамо» соответственно. Удивлены?
– Нет, а что удивительного? Мы привыкли видеть того же Вадима в топ-командах, которые борются за титулы. Минское «Динамо» под эту характеристику пока не подходит.
А кто его знает. Может, именно Вадим и принесет Минску победную палочку, которая сделает «Динамо» чемпионом, – сказал пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов.