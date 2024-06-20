Зарипов о Шипачеве в минском «Динамо»: «Может, Вадим принесет Минску победную палочку, которая сделает клуб чемпионом»

Теги Данис Зарипов Динамо Минск КХЛ Кубок Гагарина Вадим Шипачев Хоккей

Данис Зарипов высказался о переходе Вадима Шипачева в минское «Динамо».

– Александр Радулов и Вадим Шипачев, которые прошлый сезон провели в «Ак Барсе», теперь в ярославском «Локомотиве» и минском «Динамо» соответственно. Удивлены?

– Нет, а что удивительного? Мы привыкли видеть того же Вадима в топ-командах, которые борются за титулы. Минское «Динамо» под эту характеристику пока не подходит.

А кто его знает. Может, именно Вадим и принесет Минску победную палочку, которая сделает «Динамо» чемпионом, – сказал пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Данису сейчас лафа, на допинг не проверяют и такие "приходы" ловит)
+2
0
+2
Минск уже давно должен был стать чемпионом, но все никак
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий