«Оттава» активизировала усилия по приобретению Улльмарка у «Бостона» (Ottawa Citizen)

Теги возможные переходы Оттава Бостон НХЛ Стив Стэйос Линус Улльмарк Хоккей

«Оттава» пытается выменять вратаря Линуса Улльмарка у «Бостона».

«Сенаторс» активизировали усилия по приобретению вратаря, сообщает Ottawa Citizen со ссылкой на источники в НХЛ.

По данным издания, генеральный менеджер «Сенаторс» Стив Стэйос прилагает серьезные усилия, чтобы попытаться приобрести Улльмарка.

Контракт вратаря с зарплатой 5 миллионов долларов в год рассчитан до конца сезона-2024/25. В соглашении есть пункт о запрете на обмен.

В нынешнем сезоне голкипер сыграл 40 матчей в чемпионате НХЛ за «Бостон», пропуская в среднем 2,57 шайбы и отражая 91,5% бросков.

В плей-офф Линус Улльмарк провел 2 игры, пропуская в среднем 3,90 шайбы и отражая 88,6% бросков.

Ранее сообщалось, что «Оттава» претендует на голкипера Якоба Маркстрема. 19 июня «Калгари» обменял его в «Нью-Джерси».

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5 комментариев
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Линус хочет быть основным, а в Бостоне его задвинул Свайман. 30 лет, самый сок, на роль бекапа точно не готов.
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Вот так бывает - год назад в доминирующем стиле "Везина", а сейчас на выход.
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на кой хрен улльмарку нужна эта столичная канадская деревня с дикими налогами? при этом имея полный запрет на обмен.
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Шейн Пинто.. и права на Форментона)
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