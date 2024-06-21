«Оттава» активизировала усилия по приобретению Улльмарка у «Бостона» (Ottawa Citizen)

«Оттава» пытается выменять вратаря Линуса Улльмарка у «Бостона».

«Сенаторс» активизировали усилия по приобретению вратаря, сообщает Ottawa Citizen со ссылкой на источники в .

По данным издания, генеральный менеджер «Сенаторс» Стив Стэйос прилагает серьезные усилия, чтобы попытаться приобрести Улльмарка.

Контракт вратаря с зарплатой 5 миллионов долларов в год рассчитан до конца сезона-2024/25. В соглашении есть пункт о запрете на обмен.

В нынешнем сезоне голкипер сыграл 40 матчей в чемпионате НХЛ за « », пропуская в среднем 2,57 шайбы и отражая 91,5% бросков.

В плей-офф провел 2 игры, пропуская в среднем 3,90 шайбы и отражая 88,6% бросков.

Ранее сообщалось, что « » претендует на голкипера Якоба Маркстрема. 19 июня «Калгари» обменял его в «Нью-Джерси».