«Оттава» активизировала усилия по приобретению Улльмарка у «Бостона» (Ottawa Citizen)
«Оттава» пытается выменять вратаря Линуса Улльмарка у «Бостона».
«Сенаторс» активизировали усилия по приобретению вратаря, сообщает Ottawa Citizen со ссылкой на источники в НХЛ.
По данным издания, генеральный менеджер «Сенаторс» Стив Стэйос прилагает серьезные усилия, чтобы попытаться приобрести Улльмарка.
Контракт вратаря с зарплатой 5 миллионов долларов в год рассчитан до конца сезона-2024/25. В соглашении есть пункт о запрете на обмен.
В нынешнем сезоне голкипер сыграл 40 матчей в чемпионате НХЛ за «Бостон», пропуская в среднем 2,57 шайбы и отражая 91,5% бросков.
В плей-офф Линус Улльмарк провел 2 игры, пропуская в среднем 3,90 шайбы и отражая 88,6% бросков.
Ранее сообщалось, что «Оттава» претендует на голкипера Якоба Маркстрема. 19 июня «Калгари» обменял его в «Нью-Джерси».