«Нью-Джерси», «Оттава» и «Торонто» – претенденты на голкипера «Калгари» Маркстрема
Несколько клубов НХЛ интересуются голкипером Якобом Маркстремом.
Контракт шведского вратаря с кэпхитом 6 миллионов долларов рассчитан до завершения сезона-2025/26. В договоре предусмотрен запрет на обмен.
Журналист Эллиотт Фридман сообщил, что переговоры с «Калгари» об обмене могут провести «Нью-Джерси», «Торонто» и «Оттава».
В нынешнем сезоне голкипер провел 48 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 2,78 шайбы и отражая 90,5% бросков.