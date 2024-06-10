«Нью-Джерси», «Оттава» и «Торонто» – претенденты на голкипера «Калгари» Маркстрема

Теги возможные переходы Нью-Джерси Оттава Торонто Калгари НХЛ Якоб Маркстрем Хоккей

Несколько клубов НХЛ интересуются голкипером Якобом Маркстремом.

Контракт шведского вратаря с кэпхитом 6 миллионов долларов рассчитан до завершения сезона-2025/26. В договоре предусмотрен запрет на обмен.

Журналист Эллиотт Фридман сообщил, что переговоры с «Калгари» об обмене могут провести «Нью-Джерси», «Торонто» и «Оттава».

В нынешнем сезоне голкипер провел 48 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 2,78 шайбы и отражая 90,5% бросков.

1 комментарий
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У листьев денег нет. В Оттаву только под пытками. Джерси хороший вариант
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