Обмен Улльмарка – приоритет «Бостона» до драфта НХЛ. Контракт вратаря с зарплатой 5 млн долларов в год рассчитан до 2025 года

Теги возможные переходы Бостон НХЛ Линус Улльмарк Хоккей

«Бостон» может обменять голкипера Линуса Улльмарка.

Контракт вратаря с зарплатой 5 миллионов долларов в год рассчитан до конца сезона-2024/25.

Как пишет The Athletic, обмен шведского голкипера является приоритетной задачей для «Брюинз» до драфта НХЛ-2024.

Напомним, что перед дедлайном в этом сезоне «Бостон» договорился об обмене голкипера в команду, которая была в списке клубов запрещенных Линусом Улльмарком для перехода. Вратарь не стал отказываться от пункта в своем контракте о запрете на обмен.

В нынешнем сезоне голкипер сыграл 40 матчей в чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 2,58 шайбы и отражая 91,5% бросков.

В плей-офф вратарь провел 2 игры, пропуская в среднем 3,90 шайбы и отражая 88,6% бросков.

12 комментариев
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Свайман получше и позрелещние играет
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+5
Ответ upuckuH
Свайман получше и позрелещние играет
И моложе на 5 лет.
Держать дорогую вратарскую бригаду не рационально - их тандем должен был распасться.
+3
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+3
Ответ Павел Зарубин
Для чего Бостону усиливаться с драфт пиков 2024 года, там же все равно игроки заиграют не в следующем сезоне?
Чтобы к 2028 году не остаться с Койлом и Захой)
+3
-1
+2
Ответ Александр Тихенко
У Торонто или Эдмонтона может наконец-то будет вратарь.
Джек Кэмпбелл второй будет. Игра в плей-офф показатель его уровня.
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0
+2
Нужен центр , это приоритет для Бостона
+1
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+1
Для чего Бостону усиливаться с драфт пиков 2024 года, там же все равно игроки заиграют не в следующем сезоне?
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У Торонто или Эдмонтона может наконец-то будет вратарь.
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Кто то видел этот его список? Никуда уходить не соглашается) Говорит его бабе в Бостоне уж больно хорошо..
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Улльмарк слишком хорош для бэкапа
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Ответ upuckuH
Свайман получше и позрелещние играет
Что то мне это напоминает. Не ситуацию ли в Питтсбурге. Флери и Мурей. Надо понимать эту ситуацию из нутри.
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