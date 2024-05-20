Обмен Улльмарка – приоритет «Бостона» до драфта НХЛ. Контракт вратаря с зарплатой 5 млн долларов в год рассчитан до 2025 года
«Бостон» может обменять голкипера Линуса Улльмарка.
Контракт вратаря с зарплатой 5 миллионов долларов в год рассчитан до конца сезона-2024/25.
Как пишет The Athletic, обмен шведского голкипера является приоритетной задачей для «Брюинз» до драфта НХЛ-2024.
Напомним, что перед дедлайном в этом сезоне «Бостон» договорился об обмене голкипера в команду, которая была в списке клубов запрещенных Линусом Улльмарком для перехода. Вратарь не стал отказываться от пункта в своем контракте о запрете на обмен.
В нынешнем сезоне голкипер сыграл 40 матчей в чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 2,58 шайбы и отражая 91,5% бросков.
В плей-офф вратарь провел 2 игры, пропуская в среднем 3,90 шайбы и отражая 88,6% бросков.
Держать дорогую вратарскую бригаду не рационально - их тандем должен был распасться.