Маттиас Экхольм: «Макдэвид – лучший в мире. Чем важнее момент, тем лучше он играет. «Эдмонтон» на грани вылета, а Коннор два матча подряд набирает четыре очка»

Маттиас Экхольм высказался относительно игры Коннора Макдэвида.

Капитан «Эдмонтона» стал первым игроком в истории , набравшим по четыре очка в двух подряд матчах в финальной серии.

«То, чего я еще не видел от него, – это, пожалуй, лучший вопрос. Этот парень – лучший в мире. Больше о нем просто сказать нечего.

Что меня больше всего впечатляет в нем, так это то, что чем важнее момент, тем лучше он играет.

Мы на грани вылета, а он два матча подряд набирает четыре очка. Это если сказать вкратце», – защитник « » .