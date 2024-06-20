Маттиас Экхольм: «Макдэвид – лучший в мире. Чем важнее момент, тем лучше он играет. «Эдмонтон» на грани вылета, а Коннор два матча подряд набирает четыре очка»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Маттиас Экхольм Коннор Макдэвид Хоккей

Маттиас Экхольм высказался относительно игры Коннора Макдэвида.

Капитан «Эдмонтона» стал первым игроком в истории НХЛ, набравшим по четыре очка в двух подряд матчах в финальной серии.

«То, чего я еще не видел от него, – это, пожалуй, лучший вопрос. Этот парень – лучший в мире. Больше о нем просто сказать нечего.

Что меня больше всего впечатляет в нем, так это то, что чем важнее момент, тем лучше он играет.

Мы на грани вылета, а он два матча подряд набирает четыре очка. Это если сказать вкратце», – защитник «Эдмонтона» Маттиас Экхольм.

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2 комментария
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Ну, с последним доводом спорить бессмысленно. Это очень круто!
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Коннор Макдэвид лучший хоккеист в истории плей-оф, когда команда находится на грани вылета. В этих ситуациях он в среднем почти 2 очка за матч набирает

Connor McDavid 1.92
Ken Linseman 1.61
Gilbert Perreault 1.50
Leon Draisaitl 1.50
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