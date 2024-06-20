Маттиас Экхольм: «Макдэвид – лучший в мире. Чем важнее момент, тем лучше он играет. «Эдмонтон» на грани вылета, а Коннор два матча подряд набирает четыре очка»
Маттиас Экхольм высказался относительно игры Коннора Макдэвида.
Капитан «Эдмонтона» стал первым игроком в истории НХЛ, набравшим по четыре очка в двух подряд матчах в финальной серии.
«То, чего я еще не видел от него, – это, пожалуй, лучший вопрос. Этот парень – лучший в мире. Больше о нем просто сказать нечего.
Что меня больше всего впечатляет в нем, так это то, что чем важнее момент, тем лучше он играет.
Мы на грани вылета, а он два матча подряд набирает четыре очка. Это если сказать вкратце», – защитник «Эдмонтона» Маттиас Экхольм.
Connor McDavid 1.92
Ken Linseman 1.61
Gilbert Perreault 1.50
Leon Draisaitl 1.50