Уодделл о возможном обмене Лайне: «Рассмотрим все варианты. Надеемся, что нам не придется удерживать зарплату»
Генменеджер «Коламбуса» высказался о возможном обмене Патрика Лайне.
Ранее появилась информация о том, что хоккеист хочет покинуть клуб.
Дон Уодделл сообщил, что не говорил с игроком, но общался с его агентом Энди Скоттом.
Он отметил, что «Блю Джекетс» готовы удовлетворить просьбу Лайне об обмене, но не в ущерб клубу.
«На данный момент [Лайне и его агент] высказали свое мнение, а мы сказали, что обязательно рассмотрим все варианты», – сказал генменеджер «Коламбуса» Дон Уодделл.
Уодделл отметил, что не хочет, чтобы «Блю Джекетс» удерживали часть зарплаты игрока в своей платежной ведомости в случае обмена.
«Мы надеемся, что нам не придется удерживать деньги. Мы хотим совершить хоккейный обмен, если сможем, и, конечно, задействовать все возможности и каждую команду, которая потенциально может проявить интерес», – отметил Уодделл.
Лайне не играет за «Коламбус» с декабря 2023 года. Финн выбыл с переломом ключицы, а затем стало известно, что он проходит программу помощи игрокам НХЛ.
26-летний нападающий набрал 9 (6+3) очков в 18 играх в текущем сезоне при полезности «минус 10». Его контракт с кэпхитом 8,7 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.
И два закадычных друга лайне и Дюбуа встретятся и круг замкнется
Кстати, может стоило тщательно посмотреть на медицинскую составляющую команды по ли вызвать эксорциста. Уже три сезона подряд столько травм в команде ... это ненормально.
Кстати, с Лайне говорить не может, поскольку он в программе НХЛПА.
Сколько я игр не смотрел, у меня одно и то же впечатление: любит прорываться вперед, но часто теряет шайбу; катается в целом слабовато (но для его габаритов это нормальная история); бросок есть и очень хороший, но в последнее время залетало редко.
Его потери шайбы в средней зоне при заходе за синюю линию - это главный ужас, который происходил слишком часто и особенно выделялся.
А мне кстати очень нравился Рословик, которого получили в результате того же обмена. Он классно катался и стабильно набирал 40 очков за сезон, играя во втором-третьем заене. Причем в центре! Что до сих пор остается неразрешимой проблемой - Дженнер так и играет в первом звене... надежда только на Фантилли
Чеви апплодисменты!
Залетать редко? А тебе кажется, что с такими центрами и защитой, после постоянного возвращения после травм должен забивать много?
Мне Рословик не так уж нравился. Проблемы под давлением, передачи может отдать классные, но хоккейное мышление довольно среднее.