Уодделл о возможном обмене Лайне: «Рассмотрим все варианты. Надеемся, что нам не придется удерживать зарплату»

Теги возможные переходы Коламбус Дон Уодделл НХЛ Патрик Лайне Хоккей

Генменеджер «Коламбуса» высказался о возможном обмене Патрика Лайне.

Ранее появилась информация о том, что хоккеист хочет покинуть клуб.

Дон Уодделл сообщил, что не говорил с игроком, но общался с его агентом Энди Скоттом.

Он отметил, что «Блю Джекетс» готовы удовлетворить просьбу Лайне об обмене, но не в ущерб клубу.

«На данный момент [Лайне и его агент] высказали свое мнение, а мы сказали, что обязательно рассмотрим все варианты», – сказал генменеджер «Коламбуса» Дон Уодделл.

Уодделл отметил, что не хочет, чтобы «Блю Джекетс» удерживали часть зарплаты игрока в своей платежной ведомости в случае обмена.

«Мы надеемся, что нам не придется удерживать деньги. Мы хотим совершить хоккейный обмен, если сможем, и, конечно, задействовать все возможности и каждую команду, которая потенциально может проявить интерес», – отметил Уодделл.

Лайне не играет за «Коламбус» с декабря 2023 года. Финн выбыл с переломом ключицы, а затем стало известно, что он проходит программу помощи игрокам НХЛ.

26-летний нападающий набрал 9 (6+3) очков в 18 играх в текущем сезоне при полезности «минус 10». Его контракт с кэпхитом 8,7 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

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15 комментариев
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В Вашингтон по проколу чисто обменять)
И два закадычных друга лайне и Дюбуа встретятся и круг замкнется
+13
-2
+11
Ответ JacketsBench
Короче Виннипег в результате обмена Лайне умудрился нагнуть и Коламбус, и ЛА. Получить Дюбуа, который не хотел играть в Манитобе, так еще и выгодно его слить. За такую компенсацию, которая с Кемпером не сравнима вообще ни разу. Чеви апплодисменты!
Иафалло 11 шайб при окладе 4 ляма, Виларди 47 игр за сезон, контракты последний год.
+8
0
+8
Ответ стакан морса
В Вашингтон по проколу чисто обменять) И два закадычных друга лайне и Дюбуа встретятся и круг замкнется
Кстати, писали на форуме, что его девушка из Вашингтона. Так что все может быть. 😎
+6
-1
+5
Поменять на Ничушкина
+5
-1
+4
Ответ JacketsBench
Короче Виннипег в результате обмена Лайне умудрился нагнуть и Коламбус, и ЛА. Получить Дюбуа, который не хотел играть в Манитобе, так еще и выгодно его слить. За такую компенсацию, которая с Кемпером не сравнима вообще ни разу. Чеви апплодисменты!
Не уверена. Лайне, будучи здоровым, был нашим лучшим нападающим, не Годро, который теряется если соперник применяет форчекинг, вообще игрок чистого льда, которому нужны правильные партнёры. Кто мог знать, что ему умрет отец, получит столько глупых травм, причем каждый игрок бы травмировался получив их (на конце сезонов не считаю, думаю, что он бы играл если бы мы боролись за ПО). О программе НХЛПА не говоря. Такие вещи предсказать невозможно.
Кстати, может стоило тщательно посмотреть на медицинскую составляющую команды по ли вызвать эксорциста. Уже три сезона подряд столько травм в команде ... это ненормально.
+6
-2
+4
И ещё сказал, что если цена не будет такой, какую команда хочет, есть вариант, что Лайне начнет сезон в Коламбусе.
Кстати, с Лайне говорить не может, поскольку он в программе НХЛПА.
+4
-1
+3
Ответ Cbj Fan
И ещё сказал, что если цена не будет такой, какую команда хочет, есть вариант, что Лайне начнет сезон в Коламбусе. Кстати, с Лайне говорить не может, поскольку он в программе НХЛПА.
Тебе очень нравится Лайне, но я не могу понять почему :)
Сколько я игр не смотрел, у меня одно и то же впечатление: любит прорываться вперед, но часто теряет шайбу; катается в целом слабовато (но для его габаритов это нормальная история); бросок есть и очень хороший, но в последнее время залетало редко.
Его потери шайбы в средней зоне при заходе за синюю линию - это главный ужас, который происходил слишком часто и особенно выделялся.
А мне кстати очень нравился Рословик, которого получили в результате того же обмена. Он классно катался и стабильно набирал 40 очков за сезон, играя во втором-третьем заене. Причем в центре! Что до сих пор остается неразрешимой проблемой - Дженнер так и играет в первом звене... надежда только на Фантилли
+5
-2
+3
В мундирах Лайне играть не будет, старина Дон просто цену набивает. Контракт тяжелый, но найти выход всегда можно, а обмен Дюбуа-Кюмпер как пример.
+1
0
+1
Не хочет удерживать часть зарплаты.😂 А куда вы денитесь?!
+2
-1
+1
Короче Виннипег в результате обмена Лайне умудрился нагнуть и Коламбус, и ЛА. Получить Дюбуа, который не хотел играть в Манитобе, так еще и выгодно его слить. За такую компенсацию, которая с Кемпером не сравнима вообще ни разу.
Чеви апплодисменты!
+1
-1
0
На что вы надеетесь? Что найдется дурак взять Лайне просто так? И вам это без потерь будет? Уоделл нормальный?
+3
-3
0
Ответ JacketsBench
Тебе очень нравится Лайне, но я не могу понять почему :) Сколько я игр не смотрел, у меня одно и то же впечатление: любит прорываться вперед, но часто теряет шайбу; катается в целом слабовато (но для его габаритов это нормальная история); бросок есть и очень хороший, но в последнее время залетало редко. Его потери шайбы в средней зоне при заходе за синюю линию - это главный ужас, который происходил слишком часто и особенно выделялся. А мне кстати очень нравился Рословик, которого получили в результате того же обмена. Он классно катался и стабильно набирал 40 очков за сезон, играя во втором-третьем заене. Причем в центре! Что до сих пор остается неразрешимой проблемой - Дженнер так и играет в первом звене... надежда только на Фантилли
Он хорошо играет под форчекингом, отлично ведет атаку, недооценённый распасовщик. Кстати, эти потери часто именно после травм, когда возвращает игру, но в последнем сезоне понял, что шайба быстрее. Наконец-то.
Залетать редко? А тебе кажется, что с такими центрами и защитой, после постоянного возвращения после травм должен забивать много?
Мне Рословик не так уж нравился. Проблемы под давлением, передачи может отдать классные, но хоккейное мышление довольно среднее.
+1
-1
0
Ответ JacketsBench
Тебе очень нравится Лайне, но я не могу понять почему :) Сколько я игр не смотрел, у меня одно и то же впечатление: любит прорываться вперед, но часто теряет шайбу; катается в целом слабовато (но для его габаритов это нормальная история); бросок есть и очень хороший, но в последнее время залетало редко. Его потери шайбы в средней зоне при заходе за синюю линию - это главный ужас, который происходил слишком часто и особенно выделялся. А мне кстати очень нравился Рословик, которого получили в результате того же обмена. Он классно катался и стабильно набирал 40 очков за сезон, играя во втором-третьем заене. Причем в центре! Что до сих пор остается неразрешимой проблемой - Дженнер так и играет в первом звене... надежда только на Фантилли
Кстати, к катанию, у него проблема в стартовой скорости, но катание само о себе хорошее. И снова, нужно посмотреть когда были самые большие проблемы. Не каждый игрок Ничушкин, некоторым нужно более времени, чтобы вернуть игру после травм.
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