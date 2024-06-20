Уодделл о возможном обмене Лайне: «Рассмотрим все варианты. Надеемся, что нам не придется удерживать зарплату»

Генменеджер «Коламбуса» высказался о возможном обмене Патрика Лайне.

Ранее появилась информация о том, что хоккеист хочет покинуть клуб.

Дон Уодделл сообщил, что не говорил с игроком, но общался с его агентом Энди Скоттом.

Он отметил, что «Блю Джекетс» готовы удовлетворить просьбу Лайне об обмене, но не в ущерб клубу.

«На данный момент [Лайне и его агент] высказали свое мнение, а мы сказали, что обязательно рассмотрим все варианты», – сказал генменеджер « » .

Уодделл отметил, что не хочет, чтобы «Блю Джекетс» удерживали часть зарплаты игрока в своей платежной ведомости в случае обмена.

«Мы надеемся, что нам не придется удерживать деньги. Мы хотим совершить хоккейный обмен, если сможем, и, конечно, задействовать все возможности и каждую команду, которая потенциально может проявить интерес», – отметил Уодделл.

не играет за «Коламбус» с декабря 2023 года. Финн выбыл с переломом ключицы, а затем стало известно, что он проходит программу помощи игрокам .

26-летний нападающий набрал 9 (6+3) очков в 18 играх в текущем сезоне при полезности «минус 10». Его контракт с кэпхитом 8,7 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.