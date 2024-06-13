Лайне хочет покинуть «Коламбус». Клуб и агент форварда работают над обменом (Пьер ЛеБрюн)
«Коламбус» намерен обменять форварда Патрика Лайне.
Об этом сообщил инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.
Лайне не играет за «Коламбус» с декабря 2023 года. Финн выбыл с переломом ключицы, а затем стало известно, что он проходит программу помощи игрокам НХЛ.
– Достигнуто ли обоюдное согласие о том, что они собираются расстаться с Патриком Лайне, что он будет обменян?
– Это цель всех вовлеченных сторон. Мы знаем, что Патрик Лайне вошел в программу помощи игрокам, имел смелость обратиться за помощью и до сих пор участвует в программе. Мы должны учитывать этот фактор. Но он хотел бы двигаться дальше.
Его агент говорил с «Блю Джекетс» по этому поводу, и обе стороны собираются работать вместе, чтобы попытаться сделать это.
Он хочет начать все сначала, в «Коламбусе» у него были не лучшие времена, – сказал ЛеБрюн.
26-летний нападающий набрал 9 (6+3) очков в 18 играх в текущем сезоне при полезности «минус 10». Его контракт с кэпхитом 8,7 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.
Если серьезно, жаль, что Лайне разбазаривает свой талант и лучшие годы
Доигрался в свои компьютерные игрушки, то ли дело челябинские пацаны.
Бабы, водка, кокос и лосось! (Голосом Расторгуева)).
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Варягов левых лечить не будем, пусть по северной Америке катаются и лечатся))