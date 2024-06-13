Лайне хочет покинуть «Коламбус». Клуб и агент форварда работают над обменом (Пьер ЛеБрюн)

Теги возможные переходы Коламбус НХЛ Пьер ЛеБрюн Патрик Лайне Хоккей

«Коламбус» намерен обменять форварда Патрика Лайне.

Об этом сообщил инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.

Лайне не играет за «Коламбус» с декабря 2023 года. Финн выбыл с переломом ключицы, а затем стало известно, что он проходит программу помощи игрокам НХЛ.

– Достигнуто ли обоюдное согласие о том, что они собираются расстаться с Патриком Лайне, что он будет обменян?

– Это цель всех вовлеченных сторон. Мы знаем, что Патрик Лайне вошел в программу помощи игрокам, имел смелость обратиться за помощью и до сих пор участвует в программе. Мы должны учитывать этот фактор. Но он хотел бы двигаться дальше.

Его агент говорил с «Блю Джекетс» по этому поводу, и обе стороны собираются работать вместе, чтобы попытаться сделать это.

Он хочет начать все сначала, в «Коламбусе» у него были не лучшие времена, – сказал ЛеБрюн. 

26-летний нападающий набрал 9 (6+3) очков в 18 играх в текущем сезоне при полезности «минус 10». Его контракт с кэпхитом 8,7 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

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13 комментариев
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Да уж, деградировал второй Овечкин конкретно.
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Пригодится в КХЛ, как раз лимит на легов увеличили
Если серьезно, жаль, что Лайне разбазаривает свой талант и лучшие годы
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Ответ Биомеханоид
Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов
интересный фильм
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Ответ John-Vorchun
Комментарий скрыт
Второй
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Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов
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Впрочем, ничего нового
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26 лет всего потухшей финской вспышке, уже в рехабе якобы.
Доигрался в свои компьютерные игрушки, то ли дело челябинские пацаны.
Бабы, водка, кокос и лосось! (Голосом Расторгуева)).
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Вот только кто его возьмёт без доплаты? А единственная доплата, которая выгодна Коламбусу - это контракт Элвиса
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Ответ IceDushman
Да уж, деградировал второй Овечкин конкретно.
Ну вообще не прям уж сильно деградировал, до этого сезона последние два у него нормальные были, очко за игру в слабой команде, а в этом только 18 игр. Скорее травмы замучили его
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Ответ Dan Boyle
Пригодится в КХЛ, как раз лимит на легов увеличили Если серьезно, жаль, что Лайне разбазаривает свой талант и лучшие годы
Да на кой ляд он тут нам нужен?
В нашем местном хоккейном рехабе ждут Ничушкина, ещё и Гальченюк уже тут
Варягов левых лечить не будем, пусть по северной Америке катаются и лечатся))
+6
-6
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