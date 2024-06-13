Лайне хочет покинуть «Коламбус». Клуб и агент форварда работают над обменом (Пьер ЛеБрюн)

«Коламбус» намерен обменять форварда Патрика Лайне.

Об этом сообщил инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.

Лайне не играет за «Коламбус» с декабря 2023 года. Финн выбыл с переломом ключицы, а затем стало известно, что он проходит программу помощи игрокам .

– Достигнуто ли обоюдное согласие о том, что они собираются расстаться с , что он будет обменян?

– Это цель всех вовлеченных сторон. Мы знаем, что Патрик Лайне вошел в программу помощи игрокам, имел смелость обратиться за помощью и до сих пор участвует в программе. Мы должны учитывать этот фактор. Но он хотел бы двигаться дальше.

Его агент говорил с «Блю Джекетс» по этому поводу, и обе стороны собираются работать вместе, чтобы попытаться сделать это.

Он хочет начать все сначала, в « » у него были не лучшие времена, – сказал ЛеБрюн.

26-летний нападающий набрал 9 (6+3) очков в 18 играх в текущем сезоне при полезности «минус 10». Его контракт с кэпхитом 8,7 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.