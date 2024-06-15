«Юта» может приобрести статусного хоккеиста с большой зарплатой для краткосрочной перспективы. Один из вариантов – Лайне

«Юта» может усилиться звездным хоккеистом НХЛ.

Напомним, что в Солт-Лейк-Сити появилась новая команда , за которую будут выступать хоккеисты «Аризоны».

Владельцем нового клуба является Райан Смит, также он владеет клубом НБА «Юта Джаз».

Считается, что Смит готов приобрести статусного хоккеиста с большой зарплатой для краткосрочной перспективы, чтобы создать ажиотаж вокруг клуба.

Вероятно, одним из вариантов является потенциальный трансфер нападающего . Ранее стало известно, что « » и хоккеист готовы осуществить обмен.

Добавим, что на данный момент «Юта» не добирается до пола зарплат НХЛ, имея в платежной ведомости 44 миллиона долларов.