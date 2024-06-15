«Юта» может приобрести статусного хоккеиста с большой зарплатой для краткосрочной перспективы. Один из вариантов – Лайне

Теги Коламбус НХЛ Эллиотт Фридман Патрик Лайне Райан Смит Юта Хоккей

«Юта» может усилиться звездным хоккеистом НХЛ.

Напомним, что в Солт-Лейк-Сити появилась новая команда НХЛ, за которую будут выступать хоккеисты «Аризоны».

Владельцем нового клуба является Райан Смит, также он владеет клубом НБА «Юта Джаз».

Считается, что Смит готов приобрести статусного хоккеиста с большой зарплатой для краткосрочной перспективы, чтобы создать ажиотаж вокруг клуба.

Вероятно, одним из вариантов является потенциальный трансфер нападающего Патрика Лайне. Ранее стало известно, что «Коламбус» и хоккеист готовы осуществить обмен.

Добавим, что на данный момент «Юта» не добирается до пола зарплат НХЛ, имея в платежной ведомости 44 миллиона долларов.

4 комментария
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Берите Нерса, пожалуйста. Звезда с финалом КС уже.
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Лайне? А он еще играет ? Где этот второй Овечкин щас?
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Помянем
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лучше уж Генцела бы взяли
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