«Сиэтл» интересуется форвардом «Коламбуса» Лайне

«Сиэтл» претендует на Патрика Лайне.

Ранее появилась информация, что « » работает над обменом форварда.

не играет за «Блю Джекетс» с декабря 2023 года. Хоккеист восстанавливался от перелома ключицы, а затем стало известно, что он проходит программу помощи игрокам .

Инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что « » входит в число претендентов на приобретение форварда.

Контракт игрока с зарплатой 8,7 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2025/26.

Нападающий набрал 9 (6+3) очков в 18 играх в текущем сезоне при полезности «минус 10».