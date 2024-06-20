«Сиэтл» интересуется форвардом «Коламбуса» Лайне

Теги возможные переходы Коламбус НХЛ Сиэтл Эллиотт Фридман Патрик Лайне Хоккей

«Сиэтл» претендует на Патрика Лайне.

Ранее появилась информация, что «Коламбус» работает над обменом форварда.

Патрик Лайне не играет за «Блю Джекетс» с декабря 2023 года. Хоккеист восстанавливался от перелома ключицы, а затем стало известно, что он проходит программу помощи игрокам НХЛ.

Инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что «Сиэтл» входит в число претендентов на приобретение форварда.

Контракт игрока с зарплатой 8,7 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2025/26.

Нападающий набрал 9 (6+3) очков в 18 играх в текущем сезоне при полезности «минус 10».

5 комментариев
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Кобейна было мало?решили ещё раз выстрелить в голову?)
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Ответ Cbj Fan
Бураковски не нужен. Или качественный защитник оборонительного плана, предельно жёсткий, сумевший играть на пятаке, или центр, если только об игроках. Не была бы против Вилла Блогера и первого раунда. Но это вряд ли получится.
Так у вас же там защитников этих и на сейчас и на будущее и так вроде много) Вон Пика недавно за фунт изюма в Бостон аж скинули
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Ответ Cbj Fan
Входит может, но без хорошей замены может оставить хотелки у себя.
Бураковски и пик
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