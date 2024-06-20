«Сиэтл» интересуется форвардом «Коламбуса» Лайне
«Сиэтл» претендует на Патрика Лайне.
Ранее появилась информация, что «Коламбус» работает над обменом форварда.
Патрик Лайне не играет за «Блю Джекетс» с декабря 2023 года. Хоккеист восстанавливался от перелома ключицы, а затем стало известно, что он проходит программу помощи игрокам НХЛ.
Инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что «Сиэтл» входит в число претендентов на приобретение форварда.
Контракт игрока с зарплатой 8,7 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2025/26.
Нападающий набрал 9 (6+3) очков в 18 играх в текущем сезоне при полезности «минус 10».