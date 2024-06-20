Рябыкин о Макдэвиде: «Подозреваю, что даже если Бобровский выиграет для «Флориды» Кубок Стэнли, приз самого ценного отдадут Коннору. Вся машина НХЛ разогнана под него, это бизнес» 

Дмитрий Рябыкин считает, что у Коннора Макдэвида больше шансов стать MVP плей-офф.

В финальной серии Кубка Стэнли « » проигрывает «Флориде» (2-3).

– Неужели «Эдмонтон» способен выиграть в финале четыре матча подряд?!

– Держу кулаки за Бобровского. Его команда немного поплыла, сейчас на нашем вратаре огромное давление. Верю, что он способен «Флориду» вытянуть.

– И тогда именно Бобровскому достанется приз самого ценного игрока плей-офф?

– Вот здесь есть сомнения. Макдэвид набрал мощный ход, идет в плей-офф по графику два очка за игру, до великого рекорда Гретцки 1985 года – всего шесть очков.

В такой ситуации вся машина разогнана под , раскрутка идет мощнейшая, всюду – только канадец. Подозреваю, что даже если в решающем матче сыграет на ноль и выиграет для «Флориды» , машина НХЛ не остановится – и трофей самого ценного отдадут Макдэвиду. Это бизнес, – сказал экс-тренер «Витязя» и «Авангарда».

Отдайте Макдэвиду MVP плей-офф! 8 очков за два матча и суперпас для Перри