Рябыкин о Макдэвиде: «Подозреваю, что даже если Бобровский выиграет для «Флориды» Кубок Стэнли, приз самого ценного отдадут Коннору. Вся машина НХЛ разогнана под него, это бизнес»
Дмитрий Рябыкин считает, что у Коннора Макдэвида больше шансов стать MVP плей-офф.
В финальной серии Кубка Стэнли «Эдмонтон» проигрывает «Флориде» (2-3).
– Неужели «Эдмонтон» способен выиграть в финале четыре матча подряд?!
– Держу кулаки за Бобровского. Его команда немного поплыла, сейчас на нашем вратаре огромное давление. Верю, что он способен «Флориду» вытянуть.
– И тогда именно Бобровскому достанется приз самого ценного игрока плей-офф?
– Вот здесь есть сомнения. Макдэвид набрал мощный ход, идет в плей-офф по графику два очка за игру, до великого рекорда Гретцки 1985 года – всего шесть очков.
В такой ситуации вся машина НХЛ разогнана под Макдэвида, раскрутка идет мощнейшая, всюду – только канадец. Подозреваю, что даже если в решающем матче Бобровский сыграет на ноль и выиграет для «Флориды» Кубок Стэнли, машина НХЛ не остановится – и трофей самого ценного отдадут Макдэвиду. Это бизнес, – сказал экс-тренер «Витязя» и «Авангарда».
Отдайте Макдэвиду MVP плей-офф! 8 очков за два матча и суперпас для Перри
Статистика Сергея Бобровского, начиная с третьего периода третьей игры:
— 75.6% отражённых бросков
— 6.43 КН
Коннор побил рекорд по передачам и замахнулся на великое — рекорд по очкам. Даже, если не побьет, стать третьим игроком, кому покорилась отметка в 40 очков в плей-офф, это уже сильно. Поэтому всё заслужено будет.
Всё как всегда, чего еще от этих геев ожидать
Про «бритву Хэнлона» вы, видимо, не слышали.
Хотя зачем конспирологу наука, верно? У него и так все ясно.
Построить заговор, в который вовлечены будут десятки людей, и который при пристальном внимании СМИ и недалеком уме спортсменов будет быстро раскрыт - это же чушь, в которую поверит только глубинный народ, у которого и американцев на Луне не было, и вакцинация была чипированием.
Ни одного факта или намека, что руководство НХЛ «приказало» сливать игры владельцу Флориды, а тот приказал это делать тренерскому штабу и игрокам.
Записи разговоров боссов лиги и руководства команд, теневые встречи между ними , может быть угрозы игрокам и их семьям? У вас нет ничего, кроме натягивания совы на глобус.
А у Бобровского теперь хуже показатели, чем у Скиннера