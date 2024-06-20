Рябыкин о Макдэвиде: «Подозреваю, что даже если Бобровский выиграет для «Флориды» Кубок Стэнли, приз самого ценного отдадут Коннору. Вся машина НХЛ разогнана под него, это бизнес» 

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Дмитрий Рябыкин Сергей Бобровский НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Дмитрий Рябыкин считает, что у Коннора Макдэвида больше шансов стать MVP плей-офф.

В финальной серии Кубка Стэнли «Эдмонтон» проигрывает «Флориде» (2-3).

– Неужели «Эдмонтон» способен выиграть в финале четыре матча подряд?!

– Держу кулаки за Бобровского. Его команда немного поплыла, сейчас на нашем вратаре огромное давление. Верю, что он способен «Флориду» вытянуть.

– И тогда именно Бобровскому достанется приз самого ценного игрока плей-офф?

– Вот здесь есть сомнения. Макдэвид набрал мощный ход, идет в плей-офф по графику два очка за игру, до великого рекорда Гретцки 1985 года – всего шесть очков.

В такой ситуации вся машина НХЛ разогнана под Макдэвида, раскрутка идет мощнейшая, всюду – только канадец. Подозреваю, что даже если в решающем матче Бобровский сыграет на ноль и выиграет для «Флориды» Кубок Стэнли, машина НХЛ не остановится – и трофей самого ценного отдадут Макдэвиду. Это бизнес, – сказал экс-тренер «Витязя» и «Авангарда».

Отдайте Макдэвиду MVP плей-офф! 8 очков за два матча и суперпас для Перри

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48 комментариев
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Бизнесом это можно было бы назвать, если бы Маку дали Конн Смайт за 25 очков за ПО при 93,5% отбитых бросков у Бобровского. А с его рекордами, при одновременно просевшей в последних матчах статистике Бобровского, других вариантов не остается
+67
-4
+63
Увы, но Боб упустил «Конн Смайт» двумя последними матчами.

Статистика Сергея Бобровского, начиная с третьего периода третьей игры:
— 75.6% отражённых бросков
— 6.43 КН

Коннор побил рекорд по передачам и замахнулся на великое — рекорд по очкам. Даже, если не побьет, стать третьим игроком, кому покорилась отметка в 40 очков в плей-офф, это уже сильно. Поэтому всё заслужено будет.
+56
-2
+54
Конечно, всё под него заточено, защитникам дают приказ расступиться перед ним
+50
-3
+47
Конн Смайт Макдэвиду абсолютно заслуженный. Его вклад в результаты команды определяющий, без него Эдмонтон и до финала конференции не дошёл бы. Плюс запредельная статистика, других претендентов нет.
+32
-1
+31
Ответ Серый
Конечно, всё под него заточено, защитникам дают приказ расступиться перед ним
И Бобровский специально пропускает после его бросков и с его передач - он ведь тоже в этом бизнесе!
+31
-1
+30
Рябыкин просто какую-то чушь несёт, выше всё пояснили. ещё один патриот...
+21
-3
+18
Ответ Edmonton Oilers Champion 2024
Ну почему же?По совокупности всех игр Бобру все еще могут дать коня,но это с учетом,если чашка отойдет Флориде.Но как по мне вероятность этого крайне мала,уж слишком высокую планку задрал Коннор в этом розыгрыше.
Да не, без шансов. Вот если бы Флорида засушила и выиграла серию 4-0, тогда да.
+10
-1
+9
Макдэвид показывает запредельный уровень игры. И в этом прежде всего его заслуга, и заслуга тренеров, и партнёров по команде. А раскрутка это вторичный фактор. Чтобы что-то раскрутить, надо иметь то, что собираешься раскручивать. Если этого нет, хоть зараскручивайся. Из Бузовой никогда не получится Шакира, сколько не пучься.
+11
-2
+9
Развернулась какая-то масштабная компания - все говорящие головы говорят, что вратаря с 90,6% отбитых бросков могут прокатить мимо "заслуженного" Конн Смайта. При том, что у Флориды лучшая оборона в лиге и они допускают всего 25.5 бросков за матч. Даже без дикой статы Мака и при победе Флориды, коня бы отдали Баркову или Ткачаку, на крайний случай Экбладу. Это смешно обсуждать всерьез, даже в лихих 80-х, когда 90% отбитых считались элитным показателем, коня не давали вратарям с такими результатами.
+14
-5
+9
Это не бизнес, это - заговор против русских!!!
Всё как всегда, чего еще от этих геев ожидать
+14
-5
+9
Ответ Ivan Sergeev
Комментарий скрыт
Понятно, очередной заговор.

Про «бритву Хэнлона» вы, видимо, не слышали.
Хотя зачем конспирологу наука, верно? У него и так все ясно.

Построить заговор, в который вовлечены будут десятки людей, и который при пристальном внимании СМИ и недалеком уме спортсменов будет быстро раскрыт - это же чушь, в которую поверит только глубинный народ, у которого и американцев на Луне не было, и вакцинация была чипированием.
+10
-2
+8
Ответ Рамиль Кизимов
Ну сложно не согласиться, даже если нефть ляжет в 6-ом матче 0:5, Конн смайта дадут всё равно Маку. Последний матч в этом плане был ключевым, при итоговом счёте в серии 4:0/4:1 ещё было бы странно, а теперь целый целый перечень факторов,и приемлемый счёт, и стата, и хайп, и что среди игроков Флориды нет ярко выраженного лидера, а стата Бобра не та. Единственное с чем можно спорить, что в правилах вообще такое зафиксировано, что игрок проигравшей команды может стать самым ценным игроком. В НБА такого к примеру нет
В НБА – MVP финала, в НХЛ – MVP плей-офф.
+9
-1
+8
Ответ albert_lucky
Ерунду не говорите, после 2-й игры у Бобровского было около 92% отражённых и около 2-х в среднем по пропущенным. Это цифры Уорда - MVP 2006. Так что, одним из претендентов и заслуженных Сергей точно был. Но ключевое, конечно, слово был.
Был, а сейчас 90.6 при среднем проценте отбитых бросков всех вратарей в плофе 90.6, по вашему это претендент на звание лучшего игрока плей-офф? Уорду дали потому что НХЛ любит красивые истории, а он был новичком и Каролина тогда сенсационно победила, ну и 92% это сильно выше среднего. Все эти обсуждения только потому что Бобровский россиянин, было бы у него на спине написано Маркстрем - никто бы в России даже не предположил, что он претендент на коня.
+9
-1
+8
То есть, когда у Кузнецова отобрали заслуженый КСМАЙТ, никто не возмущался, что это бизнес, а тут сразу визги пошли)
+8
-2
+6
Причем тут раскрутка,?! Они что не про Макдэвида должны говорить сейчас а про Бобровского или может Тарасенко?! Вот сделал бы сухарь Бобровский в четвертом матче, то с вероятностью 99% приз самого ценного получил именно он. А сейчас все логично
+7
-1
+6
Бобровскому за что?
+7
-2
+5
Ответ Ivan Sergeev
Комментарий скрыт
Болеете? Или просто обидно, что КС начинает уплывать от Бобровского?)
+6
-1
+5
Ответ lyublyu Costornaya
Бобровскому за что?
За 1:8 в 4 матче...
+5
-1
+4
Ответ бессоветный
За 1:8 в 4 матче...
или за третью шайбу в пятом)
+5
-2
+3
Ответ Рамиль Кизимов
Ну сложно не согласиться, даже если нефть ляжет в 6-ом матче 0:5, Конн смайта дадут всё равно Маку. Последний матч в этом плане был ключевым, при итоговом счёте в серии 4:0/4:1 ещё было бы странно, а теперь целый целый перечень факторов,и приемлемый счёт, и стата, и хайп, и что среди игроков Флориды нет ярко выраженного лидера, а стата Бобра не та. Единственное с чем можно спорить, что в правилах вообще такое зафиксировано, что игрок проигравшей команды может стать самым ценным игроком. В НБА такого к примеру нет
В нба были случаи когда давали лучшего игрока финала проигравшей команде и в НХЛ, нет там ни каких запрещающих это делать правил.
+3
-2
+1
Везде мерещутся машины - красные, канадские, нхл-вские.
+2
-1
+1
Что ты несешь? Макдэвид реально лучший в финале. В одиночку тащит. Там даже немец перестал забивать. Боб вообще не заслуживает МВП. 4 пропущенных с 23 бросков. У Флориды ровная команда, никто не выделяется. В таких случаях дают капитану МВП. Барков получит, но должен получать Макдэвид, если даже проиграет. Это будет справедливо. Рекорды бьет.
+2
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+1
Ответ Ivan Sergeev
Комментарий скрыт
Вот это дурка
+3
-2
+1
Ответ Ivan Sergeev
Комментарий скрыт
Каким пунктам, вы факты подгоняете под свои измышления. Вам не нравится Эдмонтон и Макдэвид - и раз они побеждают, то вы решили, что это заговор.

Ни одного факта или намека, что руководство НХЛ «приказало» сливать игры владельцу Флориды, а тот приказал это делать тренерскому штабу и игрокам.
Записи разговоров боссов лиги и руководства команд, теневые встречи между ними , может быть угрозы игрокам и их семьям? У вас нет ничего, кроме натягивания совы на глобус.
+3
-2
+1
Ответ dorofeyev
Увы, но Боб упустил «Конн Смайт» двумя последними матчами. Статистика Сергея Бобровского, начиная с третьего периода третьей игры: — 75.6% отражённых бросков — 6.43 КН Коннор побил рекорд по передачам и замахнулся на великое — рекорд по очкам. Даже, если не побьет, стать третьим игроком, кому покорилась отметка в 40 очков в плей-офф, это уже сильно. Поэтому всё заслужено будет.
Разве что завтра Бобровский не сыграет на ноль при этом отобьет 70 бросков от Эдмонтона и плюс к этому отдаст пас и забъет сам, в таком случае возможно Конн Смайт уйдет к нему.
+1
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Ответ memphis
И Бобровский специально пропускает после его бросков и с его передач - он ведь тоже в этом бизнесе!
А ты сечёшь
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Ответ Олег Попов
Нету команды у пантер, до 3-0 в финальной серии выезжали на Бобровском, как он перестал ловить всё подряд пантеры превратились в котят
У Флориды лучшая защита на протяжении всего сезона

А у Бобровского теперь хуже показатели, чем у Скиннера
+1
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+1
Ответ Евгений Иванов
Развернулась какая-то масштабная компания - все говорящие головы говорят, что вратаря с 90,6% отбитых бросков могут прокатить мимо "заслуженного" Конн Смайта. При том, что у Флориды лучшая оборона в лиге и они допускают всего 25.5 бросков за матч. Даже без дикой статы Мака и при победе Флориды, коня бы отдали Баркову или Ткачаку, на крайний случай Экбладу. Это смешно обсуждать всерьез, даже в лихих 80-х, когда 90% отбитых считались элитным показателем, коня не давали вратарям с такими результатами.
Ерунду не говорите, после 2-й игры у Бобровского было около 92% отражённых и около 2-х в среднем по пропущенным. Это цифры Уорда - MVP 2006. Так что, одним из претендентов и заслуженных Сергей точно был. Но ключевое, конечно, слово был.
+4
-3
+1
Ответ Евгений Иванов
Развернулась какая-то масштабная компания - все говорящие головы говорят, что вратаря с 90,6% отбитых бросков могут прокатить мимо "заслуженного" Конн Смайта. При том, что у Флориды лучшая оборона в лиге и они допускают всего 25.5 бросков за матч. Даже без дикой статы Мака и при победе Флориды, коня бы отдали Баркову или Ткачаку, на крайний случай Экбладу. Это смешно обсуждать всерьез, даже в лихих 80-х, когда 90% отбитых считались элитным показателем, коня не давали вратарям с такими результатами.
Про Экблада отдельный смех, конечно)
+6
-5
+1
Да никому этот конь не нужен без кубка
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