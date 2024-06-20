Курдин о победе «Эдмонтона»: «Ничего в игре не перестроили – везение сыграло. Шайбы залетали то от попы, то от конька, то с нулевого угла»

Геннадий Курдин высказался о победе «Эдмонтона» над «Флоридой» в пятом матче.

«Эдмонтон» обыграл «Флориду» (5:3) в пятом матче финала Кубка Стэнли, сократив отставание в серии – 2-3.

« » просто поправил реализацию – вот и все. Также здесь имеет место элемент везения. У них то не шла игра, то резко пошла. Они ничего в игре не перестроили, просто везение сыграло свое.

Мы же видели, что там шайбы залетали то от попы, то от конька, то с нулевого угла. же в первых двух матчах ничего не сделал, а тут резко пошли шайбы.

Большую уверенность он почувствовал во время четвёртой шайбы, когда обыграл всю команду и отдал на пустые.

Хоть и «Эдмонтон» сейчас выправляет положение, но о будущих матчах я сказать не могу, ведь в этой серии все непредсказуемо.

Возможно, где-то немного расслабился. Он парень немолодой, поэтому собраться ему не составит труда.

Все шайбы «Эдмонтона» в последней игре – элемент везения, Бобровский не особо виноват в них,- сказал заслуженный тренер России Геннадий Курдин.

«Эдмонтон» делает этот финал волшебным. Теперь мы видим, что его победа вполне реальна