Курдин о победе «Эдмонтона»: «Ничего в игре не перестроили – везение сыграло. Шайбы залетали то от попы, то от конька, то с нулевого угла»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Сергей Бобровский КХЛ Коннор Макдэвид Геннадий Курдин Хоккей

Геннадий Курдин высказался о победе «Эдмонтона» над «Флоридой» в пятом матче.

«Эдмонтон» обыграл «Флориду» (5:3) в пятом матче финала Кубка Стэнли, сократив отставание в серии – 2-3.

«Эдмонтон» просто поправил реализацию – вот и все. Также здесь имеет место элемент везения. У них то не шла игра, то резко пошла. Они ничего в игре не перестроили, просто везение сыграло свое.

Мы же видели, что там шайбы залетали то от попы, то от конька, то с нулевого угла. Коннор Макдэвид же в первых двух матчах ничего не сделал, а тут резко пошли шайбы.

Большую уверенность он почувствовал во время четвёртой шайбы, когда обыграл всю команду и отдал на пустые.

Хоть и «Эдмонтон» сейчас выправляет положение, но о будущих матчах я сказать не могу, ведь в этой серии все непредсказуемо.

Возможно, где-то Сергей Бобровский немного расслабился. Он парень немолодой, поэтому собраться ему не составит труда.

Все шайбы «Эдмонтона» в последней игре – элемент везения, Бобровский не особо виноват в них,- сказал заслуженный тренер России Геннадий Курдин.

«Эдмонтон» делает этот финал волшебным. Теперь мы видим, что его победа вполне реальна

10 комментариев
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Почему-то когда Флориде везло первые два матча и Эдмонтон не реализовывал свои безумные моменты, все молчали. ))
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Везёт тому кто везёт
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О ещё один специалист подтянулся,хлопнул рюмку,побил детей и высказал свое мнение.
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Кто этот Курдин, за какие заслуги дали заслуженного, уже незаслуженных тренеров не осталось,пора уже заслуженным раздавать категории,заслуженный тренер 1 категории,второй,третьей и тд и тп.
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-5
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Ответ Direct free kick
Атавизм совка, который бьёт детей ещё и интервью смеет раздавать. Ему место на Колыме
Согласен
+5
-3
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Ответ Anti S
слизни лгбтЭдмонтон слезы радости, впереди кубок у Флориды
после радости, всос МакДермита&ко
минусаторы потом плюсовать не забываем
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