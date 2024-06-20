Баландин о «Тракторе»: «Остроатакующий хоккей пока не намечается. Есть сомнения по Робинсону. Вопросов много»
Андрей Баландин поделился мыслями о перспективах «Трактора» в сезоне-2024/25.
«Все зависит от нового главного тренера Бенуа Гру, как он сработается. Я пока не слышал о том, какой он видит команду в новом сезоне. Ждем от «Трактора» новой игры. Хотя остроатакующий хоккей, о котором мы мечтаем, пока не намечается, на мой взгляд.
У меня есть сомнения по Бадди Робинсону. Возможно, что он не покажет тот кураж, который был у него в концовке прошлого сезона.
Есть надежда на подписанных игроков, посмотрим, что нового они привнесут. Важно будет и то, кто будет вторым вратарем, чтобы Зак Фукале не расслабился. Возможно, надо было подписать еще одного хорошего голкипера, чтобы была сильная конкуренция.
Вопросов пока много. И только первые матчи могут внести какую-то ясность – как работают эти тренеры, какой рисунок игры видят», – сказал бывший директор «Трактора» Андрей Баландин.