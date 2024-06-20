Плотников о перекрестном плей-офф: «Я не понял, не раскусил, в первом раунде вылетел. После этого сезон для меня закончился»
Сергей Плотников высказался о возможном введении плей-ин в Фонбет чемпионате КХЛ.
– Перекрестный плей-офф – это шаг вперед для КХЛ?
– Я не понял, не раскусил, в первом раунде вылетел. После этого сезон для меня закончился.
– А как вы относитесь к возможному введению плей-ин?
– Честно говоря, не знаю. Это, наверное, будет немножко тяжело, потому что будет дополнительный раунд. Кто играл в плей-офф и доходил до конца, понимает, насколько это тяжело. Непонятно, как это будет на состоянии игроков сказываться.
Зависит от того, как будет проходить плей-офф. Если будут дополнительные выходные, то, возможно, стоит такой вариант рассмотреть. А так, наверное, будет немножко тяжело, – сказал нападающий СКА Сергей Плотников, выступавший за ЦСКА в минувшем сезоне.