Плотников о перекрестном плей-офф: «Я не понял, не раскусил, в первом раунде вылетел. После этого сезон для меня закончился»

Теги СКА КХЛ Кубок Гагарина Сергей Плотников Хоккей

Сергей Плотников высказался о возможном введении плей-ин в Фонбет чемпионате КХЛ.

– Перекрестный плей-офф – это шаг вперед для КХЛ?

– Я не понял, не раскусил, в первом раунде вылетел. После этого сезон для меня закончился.

– А как вы относитесь к возможному введению плей-ин?

– Честно говоря, не знаю. Это, наверное, будет немножко тяжело, потому что будет дополнительный раунд. Кто играл в плей-офф и доходил до конца, понимает, насколько это тяжело. Непонятно, как это будет на состоянии игроков сказываться.

Зависит от того, как будет проходить плей-офф. Если будут дополнительные выходные, то, возможно, стоит такой вариант рассмотреть. А так, наверное, будет немножко тяжело, – сказал нападающий СКА Сергей Плотников, выступавший за ЦСКА в минувшем сезоне.

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5 комментариев
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Нашли кого спрашивать о перекрёстном плей-офф Плотникова, который вместе с командой вылетел ещё до "ПЕРЕКРЁСТКА " !
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Дай бог и в этом сезоне _ не успел проснутся а вы уже с Ротенбергом вылетели . Бгггг
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Ну начинается)
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Ответ Barsum
Ты лучше готовь речь на случай выхода СКА в финал)
Бггггг. Уже 7 лет готовили . Теперь поняли что вы как были середняк в советские годы , так и остались середняком , сколько бы денег в вас не вливали . А игроков так и продолжают готовить Устинка , Горький , Крылья , Воскресенск , Динамо и ЦСКА. А вы как были на задворках отечественного хоккея , так и будете там вечно .
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