Плотников о новом лимите в КХЛ: «Он ничего не дает. Меньше легионеров – больше молодежи. Больше иностранцев – проще клубам, у которых есть проблемы с подписанием россиян»

Сергей Плотников высказался об увеличении лимита на легионеров в КХЛ.

– Что новый лимит дает ?

– Ничего.

– Больше плюсов или минусов?

– Это смотря с какой стороны взглянуть. Меньше легионеров – больше молодежи. Больше легионеров – проще командам, у которых есть проблемы с подписанием российских хоккеистов. Иностранцы едут туда с удовольствием, – сказал нападающий .