Плотников о новом лимите в КХЛ: «Он ничего не дает. Меньше легионеров – больше молодежи. Больше иностранцев – проще клубам, у которых есть проблемы с подписанием россиян»

Теги СКА КХЛ Сергей Плотников лимит на легионеров Хоккей

Сергей Плотников высказался об увеличении лимита на легионеров в КХЛ.

– Что новый лимит дает КХЛ?

– Ничего.

– Больше плюсов или минусов?

– Это смотря с какой стороны взглянуть. Меньше легионеров – больше молодежи. Больше легионеров – проще командам, у которых есть проблемы с подписанием российских хоккеистов. Иностранцы едут туда с удовольствием, – сказал нападающий СКА

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3 комментария
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То есть,проще «не московским и не питерскому» клубам.
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Меньше легионеров не равно больше молодёжи, места молодёжи будут занимать взрослые россияне, которые уже не будут развиваться
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Должны играть сильные, а у средних клубов богачи сразу же забирают тех россиян, кто ярко проявил себя
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