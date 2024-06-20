Плотников о защите шеи: «Мне не будет комфортно. Всю карьеру отыграли без ошейников, а сейчас надевать, что ли?»
Сергей Плотников сравнил хоккейную защиту шеи с ошейником.
В июне вступило в силу правило об обязательном ношении защиты шеи на всех турнирах ИИХФ. В КХЛ она не является обязательной.
«Мне не будет комфортно. Если это будет принудительно, то я этого не понимаю. Если это будет по желанию, то пожалуйста, почему нет?
Мы взрослые люди, всю карьеру отыграли без ошейников, а сейчас надевать, что ли? Для кого-то это будет просто неудобно и дополнительным раздражителем.
Я думаю, это нужно просто делать по желанию», – сказал форвард СКА Сергей Плотников.
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