Плотников о защите шеи: «Мне не будет комфортно. Всю карьеру отыграли без ошейников, а сейчас надевать, что ли?»

Теги СКА ИИХФ КХЛ Сергей Плотников правила игровая форма Здоровье Хоккей

Сергей Плотников сравнил хоккейную защиту шеи с ошейником.

В июне вступило в силу правило об обязательном ношении защиты шеи на всех турнирах ИИХФ. В КХЛ она не является обязательной.

«Мне не будет комфортно. Если это будет принудительно, то я этого не понимаю. Если это будет по желанию, то пожалуйста, почему нет?

Мы взрослые люди, всю карьеру отыграли без ошейников, а сейчас надевать, что ли? Для кого-то это будет просто неудобно и дополнительным раздражителем.

Я думаю, это нужно просто делать по желанию», – сказал форвард СКА Сергей Плотников.

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6 комментариев
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Ну да, пусть Лига потом сама разбирается в случае смерти, страховку там выплатит, о детях позаботится. Мне неудобно а то
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Береженного бог бережет. раньше игроки без шлемов играли и вратари без масок, но несчастные случаи заставили одеть их.
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Тут дело случая.
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Делали бы, как в НХЛ с визорами - с определенного года все обязаны, кто начал раньше - по выбору.
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Взрослые люди всю жизнь отыграли со шлемом, нагрудником, ракушкой и другими защитными элементами. Привыкнут к дополнительному.

Грецки привык в позднем возрасте к защите шеи, привыкнет и Плотников.
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